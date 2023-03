Andrea Locatelli (Yamaha) kritisiert SBK-Kalender

Nach dem erfolgreichen Superbike-Meeting in Indonesien würde Andrea Locatelli am liebsten schon am nächsten Wochenende wieder antreten. Der Yamaha-Pilot hofft auf Tests, um die lange Pause vor Assen zu überbrücken.

Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli hämmert in diesem Jahr Top-Ergebnisse in erstaunlichem Rhythmus auf den Asphalt. In den sechs Superbike-Rennen seit dem Saisonstart in Australien war er überall unter den ersten fünf, holte drei Podestplätze und liegt mit 70 Punkten auf Platz drei der WM-Wertung.

Damit hat der Teamkollege von Toprak Razgatlioglu nach nur zwei Meetings bereits mehr Podestplätze eingefahren als in der gesamten Saison 2022 und nur einen weniger als 2021!

Beim Assen-Wochenende vom 21. Bis zum 23. April soll es in diesem Stil weitergehen. «Ich habe gute Erinnerungen an diese Strecke. Dort habe ich meinen ersten Podestplatz in der Superbike-WM gefeiert», erinnert sich der Italiener an seinen dritten Platz im zweiten Lauf 2021. «Die Piste ist fantastisch, und natürlich werden wir auch dort versuchen, erfolgreich zu sein. Wir haben ein gutes Paket, ich habe ein gutes Gefühl mit dem Bike und einen guten Rhythmus in den Rennen. Das Team leistet großartige Arbeit, und meine Aufgabe ist es, in Assen und auch überall sonst schnell zu sein und vorn mitzufahren», erklärte der 26-jährige Italiener. «Wir haben Raum für Verbesserungen, denn ich bin immer noch dabei, mich an das neue Bike zu gewöhnen und Selbstvertrauen aufzubauen. Mein Ziel ist es, so weiterzumachen wie bisher und überall ums Podium oder zumindest um Top 5-Plätze zu kämpfen. Wenn uns das gelingt, wird sich das auch in der WM-Wertung auszahlen.»

Wermutstropfen für den Italiener ist die nun sechswöchige Wartefrist bis zum nächsten Rennen. «Um ehrlich zu sein: Ich brauche keine Verschnaufpause. Mir gefällt es, mit meinem Bike Gas zu geben und Verbesserungen zu finden. Mir wäre viel lieber, jetzt testen zu gehen, als einen Monat und zwei Wochen abzuwarten. Am liebsten wäre es mir, gleich weiterzuarbeiten und zu schauen, ob wir für Assen noch etwas mehr aus dem Motorrad herauskitzeln können!»

Locatelli wurde erhört: Yamaha wird Ende März einen zweitägigen Test in Barcelona einlegen.