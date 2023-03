Lowes rammte das Bein von Loris Baz: Mehrere Brüche

Mehr Pech als Loris Baz aus dem Team Bonovo BMW bei der Superbike-WM am Sonntag auf der Insel Lombok hatte, ist kaum vorstellbar. Besonders bitter: Beides Mal war Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes darin verstrickt.

Die Erstdiagnose «gebrochenes rechtes Wadenbein und Frakturen im rechten Sprunggelenk» bewahrheiteten sich bei der Computertomographie im Krankenhaus von Mataram auf der indonesischen Ferieninsel Lombok.

Baz’ Pechsträhne begann im Superpole-Race am Sonntagmorgen, als er in der zweiten Kurve von hinten vom gestürzten Alex Lowes abgeräumt wurde.



Der Lauf wurde abgebrochen und als neues Rennen gestartet, deshalb durften alle Fahrer wieder dabei sein. Auch Lowes, der es im Gegensatz zu den anderen mit seinem Bike nicht zurück an die Box schaffte, weil nur noch ein Trümmerhaufen übrig war.

In der zweiten Runde nach dem Start war es erneut Lowes, der den Franzosen außer Gefecht setzte. Beim Anbremsen fuhr er ihm in der Bremsphase gegen das ausgefahrene rechte Bein. Baz konnte sich nur mit Mühe auf seiner BMW halten und an die Box retten, wo ihn die Mechaniker herunterheben und anschließend tragen mussten.

«Ich war zuversichtlich vor dem Superpole-Rennen», erzählte der BMW-Pilot, der bereits am Nachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde und voraussichtlich nicht operiert werden muss. «Ich hatte eine gute Startposition und kam auch stark weg. Leider hat mich in Kurve 2 hinein jemand von hinten gerammt und ich landete im Kies. Alex erzählte mir, dass Danilo Petrucci uns beide rausgekegelt hat (der Italiener behauptet das Gegenteil – der Autor). Es war ein wirklich heftiger Abflug und ich hatte Glück, dass das Motorrad von Alex mich nicht getroffen hat. Dann war Öl auf der Strecke. Wir haben versucht, den Streckenposten zu sagen, dass sie das Rennen abbrechen müssen, aber es gab ein Missverständnis und niemand unternahm etwas. Dann stürzte Johnny Rea auf dem Öl. Als ich die roten Flaggen sah, bin ich wieder auf mein Bike gesprungen und zur Box zurückgefahren. Die Jungs haben super gearbeitet, um mir zu ermöglichen wieder zu starten. Ich schätzte mich in diesem Moment glücklich, neu starten zu können.»

«Ich hatte wieder einen guten Start, war Fünfter oder Sechster, und zuversichtlich auf dem Motorrad», hielt der 2-fache SBK-Sieger fest. «Ich fühlte mich viel besser als am Samstag. Die Änderungen, die die Jungs gemacht haben, waren wirklich gut. Unglücklicherweise fühlte ich in der zweiten Runde auf dem Weg zu Kurve 10 einen heftigen Einschlag am Bein. Alex hatte versucht mich zu überholen und ist in mein Bein gefahren. Ich fühlte direkt, dass etwas nicht stimmte und gebrochen ist. Ich kam zurück zur Box. Es war schmerzhaft, aber glücklicherweise ist es jetzt schon etwas besser. Ich kann am Montag nach Hause fliegen, um dort mit meinen Ärzten zu arbeiten, um bereit und fit für Assen zu sein.»



Erstaunlicherweise erhielt Lowes für diese Action keine Bestrafung.