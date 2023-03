Johnny Rea nach Lombok-Blamage: «Muss es akzeptieren»

Ein Rennsturz, kein Podium und nicht konkurrenzfähig – selten war die Bilanz von Kawasaki-Star Jonathan Rea nach einem Rennwochenende der Superbike-WM so negativ wie nach Mandalika 2023.

Die Hoffnung im Kawasaki-Team, dass man in der Superbike-WM 2023 gegenüber Ducati-Ass Álvaro Bautista besser aufgestellt sein würde, hatte sich bereits während der überragenden Wintertests des Weltmeisters erledigt. Nach den zwei Überseerennen in Australien und Indonesien scheint die Situation jedoch noch aussichtsloser zu sein.

Bereits auf Phillip Island bekam Aushängeschild Jonathan Rea eine herbe Klatsche. Nur im ersten Lauf erreichte der Nordire als Zweiter das Podium, am Rennsonntag kam er nicht über die Plätze 7 und 8 hinaus. Und auf dem Mandalika Street Circuit sprangen nur die Plätze 9 und 4 und ein Sturz im zweiten Lauf heraus. Bei dem Ausrutscher in Kurve 7 zog sich der 36-Jährige eine tiefe Schürfwunde am rechten Oberschenkel zu.

Nicht nur gegen die Stars von Ducati und Yamaha sah der sechsfache Weltmeister keinen Stich, sondern auch BMW und Honda sowie einige Kundenpiloten werden zunehmend ein Problem für Kawasaki!

«Es war ein sehr schwieriges Wochenende, mit nicht viel Positivem», stöhnte Rea. «Wir haben Schritt für Schritt eine bessere Richtung gefunden. Die Strecke hier in Mandalika war vom ersten Tag an sehr unbeständig. Zuerst war das Gripniveau unglaublich schlecht, am letzten Renntag dagegen unglaublich hoch. Wir haben also nie das perfekte Set-up gefunden, aber ich hatte das Gefühl, dass wir uns verbessert haben.»

Natürlich war nicht nur Kawasaki mit diesem Problem konfrontiert!

Rea weiter: «Im Superpole-Race steckte ich leider im Verkehr fest, überholen war sehr schwierig. Aber ich hatte das Gefühl, dass mein Tempo recht gut war», schilderte der sechsfache Weltmeister. «Im zweiten Rennen ist mir das Vorderrad weggerutscht. Warum kann ich nicht sagen, aber in dieser Ecke war es ziemlich windig. Ich denke, eine Böe hat die Front weggedrückt. Ich bin frustriert, weil es sehr schwierig war, jemanden beim Beschleunigen oder auf der Bremse zu überholen. Aber wir müssen dieses schwierige Wochenende akzeptieren und versuchen, daraus zu lernen und es hinter uns zu lassen.»