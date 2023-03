Andrea Locatelli: «Zu verrückten Aktionen hinreißen»

Nach einem Schubser von Axel Bassani musste Andrea Locatelli im zweiten Superbike-Lauf von Mandalika mit Rang 5 vorliebnehmen. Die gute Laune ließ sich der 26-jährige Italiener dadurch nicht verderben.

Platz 3 im ersten Lauf am Samstag, ein weiteres Podest im Superpole-Rennen: Andrea Locatelli und sein Pata-Yamaha-Team surften in Indonesien auf einer Erfolgswelle und freuten sich vor dem zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag bereits auf das nächste Top-Ergebnis.

Doch in der zweiten Runde verfinsterten sich die Mienen in der Box. Gut vom Start weggekommen und für kurze Zeit sogar in Führung, wurde Locatelli von Axel Bassani aus heiterem Himmel von der Ideallinie geschubst. Während der Ducati-Pilot für seine Angriffslust vorübergehend selbst mit der Führung belohnt wurde, reihte sich Locatelli nach einem weiten Bogen an siebter Stelle wieder ein, verlor eine weitere Position an den aufholenden Bautista und knirschte mit den Zähnen, als der Lauf in Runde 7 wegen den Stürzen von Öttl und van der Mark abgebrochen wurde.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Denn nach diesem Missgeschick stand Locatelli für den Neustart in der dritten Startreihe – zu weit hinten, um abermals um den Sieg kämpfen zu können. «An diesem Wochenende hat sich in aller Deutlichkeit gezeigt, wie gut der Rhythmus der Fahrer in unserer Klasse ist, und wie schwer es ist, sich an der Spitze durchzusetzen», begann Locatelli. «Die schmale Ideallinie, wo der Belag halbwegs griffig ist, macht das Überholen zu einer heiklen, schwierigen Aufgabe. Selbst wenn du gut vorbereitet bist, musst du viel riskieren für den Erfolg, und manche Fahrer lassen sich zu verrückten Aktionen hinreißen. Deshalb haben wir diese Stürze und Neustarts erlebt», so der Italiener weiter.

In diesem zweiten Lauf sei er eines der Opfer gewesen. «Ich sage nicht, dass Bassani einen Penalty verdient hätte. Doch ich habe mich gewundert, warum er schon in der zweiten Runde derart vehement angriff. Ich war Erster, er war Zweiter, und wir hatten 21 Runden, um die Positionen unter uns auszufechten», wunderte sich Locatelli. «Stattdessen hat er mein zweites Rennen ein bisschen zerstört. Ein kleines Missgeschick, das wir vergessen und abhaken müssen.»

Insgesamt sprach Locatelli von einem erfolgreichen Wochenende. «Wir hatten ein gutes Basis-Set-up, und haben bei der Reifenwahl die richtigen Entscheidungen getroffen, obwohl das bei der begrenzten Auswahl nicht immer einfach war», schilderte er. «Wir waren in allen Trainings und Rennen schnell, haben keine Fehler gemacht, zwei Podestplätze erbeutet und einen Sack voller Punkte mitgenommen. Wir dürfen stolz auf uns sein!»



Insgesamt hat der Yamaha-Pilot jetzt 70 Zähler auf dem Konto, nur Teamkollege Razgatlioglu (75) und Bautista (112) sind besser.