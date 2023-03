Petrucci fassungslos: Pokal statt Strafe für Lowes

Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes war bei der Superbike-WM am Sonntag in Mandalika in zwei heftige Unfälle verwickelt, weist aber jegliche Schuld von sich. Danilo Petrucci sieht das ganz anders.

Zwei Kurven weit kam das Superbike-Feld im Sprintrennen am Sonntagvormittag, dann krachte es zum ersten Mal an diesem Tag heftig. Beim Anbremsen waren Alex Lowes (im Kurveninneren) und Danilo Petrucci aneinandergeraten. Während Petrucci nach einem Rempler auf der Außenlinie ins Kiesbett abbog, rutschte Lowes aus und räumte den vor ihm liegenden Loris Baz (Bonovo action BMW) spektakulär ab.



Kaum wieder auf den Beinen, gestikulierte Lowes wild in Richtung Petrucci.

Das Fernsehen zeigte den Crash nur von hinten, aus dieser Perspektive ist nicht erkennbar, welche Schuld Petrucci an dem Sturz von Lowes haben soll.



Gegenüber Baz behauptete Lowes, dass Petrucci sie beide rausgekegelt habe. Diese Aussage ist schwer nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass Petrucci auf der Ideallinie und zudem außerhalb und vor Lowes fuhr.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Petrucci, normalerweise die Ruhe selbst, war sichtlich aufgebracht, als er in kleiner Journalistenrunde über das Sprintrennen redete.



«Einige fahren, als säßen sie in einem Boxauto», kritisierte der 32-Jährige. «Das ist nicht sicher, sie versuchen unter allen Umständen vorne zu sein. Ich war vor ihm. In den Aufnahmen der Rennleitung ist deutlich zu sehen, dass er einen Fehler machte und ihm das Motorrad wegrutschte. Er traf mich von hinten und zerstörte meinen Auspuff. Er hat das Rennen von zwei Fahrer ruiniert. Ich verstehe das Verhalten von Alex Lowes nicht. Und ich verstehe die Rennleitung nicht. Beim zweiten Start ist er in Baz gefahren und hat ihm das Bein gebrochen. Für beide Aktionen wurde er nicht bestraft. In Phillip Island stürzte er mit Toprak – keine Strafe. Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Ich berührte in Australien Vierge und musste deswegen eine Position abgeben. Es ist wie im Leben: Wenn du einen Fehler machst, dann wirst du bestraft. Es ist nicht normal, dass du dafür einen Pokal bekommst.»

Lowes’ Kawasaki wurde bei dem Sturz in Teile zerrissen – selten sieht man auf einer Rennstrecke ein so zerstörtes Motorrad.



Abgebrochen wurde das Rennen erst eine Runde später, als Jonathan Rea an gleicher Stelle wegen Flüssigkeit auf der Strecke ausrutschte.

Weil der Lauf noch keine drei Runden alt war, sieht das Reglement keinen Neustart vor, sondern ein neues Rennen. Das erlaubte es Lowes mit dem Ersatzmotorrad wieder dabei zu sein, außerdem gilt für die Startaufstellung dann nicht der Stand bei Abbruch, sondern das Ergebnis des Qualifyings.



Alex kam als Dritter hinter den Yamaha-Werksfahrern Razgatlioglu und Locatelli ins Ziel und holte seinen ersten Podestplatz in diesem Jahr.

«Ist es richtig, dass er einen Abbruch verursacht und am Schluss auch noch einen Pokal bekommt», fragte Petrucci. «Bei einem Neustart ist es so, dass du fünf Minuten hast, um dein Motorrad an die Box zurückzubringen. Aber er hatte sein Motorrad komplett zerstört. Doch weil es in der ersten Runde geschah, durfte er wieder fahren. So etwas lässt sich doch nicht rechtfertigen, nur weil es in der ersten Runde war – er hat ein Desaster verursacht. Es ist nicht fair, dass er in zwei Gegner reinfährt und dann wieder fahren darf. Weil, das war ja alles nur ein Witz, also noch einmal. In der Rennleitung habe ich nachgefragt, ob es normal ist, dass er Baz einfach so das Bein brechen kann. Als Antwort bekam ich, dass er das Bein rausgestreckt hat. Das ist richtig, aber das machen alle Fahrer. Und so etwas habe ich noch nie gesehen.»

Zu dem Zusammenstoß mit Baz sagte Lowes lapidar, dass er diesen nicht vermeiden konnte: «Gerade, als ich an ihm vorbeiging, streckte er das Bein raus. Das war schade – gute Besserung.»