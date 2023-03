Go Eleven über Philipp Öttl: «Erwarten starke Saison» 10.03.2023 - 05:49 Von Kay Hettich

© Go Eleven Philipp Öttl in Mandalika

An seiner starken Leistung beim Auftakt der Superbike-WM 2023 konnte Philipp Öttl am vergangenen Wochenende auf dem Mandalika Circuit nicht anknüpfen. Sein Ducati-Team Go Eleven bewertet das zweite Saisonmeeting dennoch