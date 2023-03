Michael Rinaldi schuf eine bessere Version von sich

Bei den Wintertests glänzte Michael Rinaldi mit starken Rundenzeiten, doch bei den Überseerennen zu Beginn der Superbike-WM 2023 holte der Ducati-Werkspilot nicht die erhofften Ergebnisse. Nun ist er der Jäger.

Bei den Wintertests in diesem Jahr überzeugte Michael Rinaldi: Vierter in Jerez, Dritter in Portimão und beim offiziellen Dorna-Test auf Phillip Island wieder Dritter. Beim Rennwochenende auf Phillip Island bestätigte der Ducati-Werkspilot mit zwei zweiten Plätzen seine aufstrebende Form, er leistete sich aber auch Fehler wie seinen Rennsturz im ersten Lauf auf dem Mandalika Circuit.

Rinaldi hatte von sich mehr ausgerechnet als mit 47 Punkten als WM-Fünfter zu sein. Sein Aruba.it-Teamkollege Álvaro Bautista führt die Gesamtwertung mit fünf Siegen und 112 Punkten souverän an.

«Mein Teamkollege ist bereits 65 Punkte entfernt, aber darauf konzentriere ich mich nicht», versicherte Rinaldi gegenüber WorldSBK. «Mein natürliches Ziel in dieser Saison ist, um den Titel zu kämpfen. Bei den ersten beiden Meetings auf Phillip Island und in Mandalika habe ich mich sehr stark gefühlt, aber am Ende war ich nicht in der Lage, die Punkte oder Ergebnisse zu holen, die ich mir gewünscht habe. Derzeit bin ich der Löwe, der die Gazelle jagt.»

Der 27-Jährige bestreitet seine dritte Saison mit der V4R im Ducati-Werksteam; sein erfolgreichstes Jahr hatte er 2022 als WM-Vierter. Dieses Jahr soll besser werden.

«Ich konzentriere mich darauf, jedes Wochenende das maximale Ergebnis zu erzielen, und das ist das Wichtigste. Am Ende habe ich mich auf dem Motorrad wirklich gut und stark gefühlt, also denke ich, dass wir dieses Jahr einen tollen Job machen können», ist Rinaldi überzeugt. «In diesem Winter habe ich meine Trainingsweise komplett geändert. Jetzt habe ich einen anderen Tagesablauf und andere Trainingseinheiten. Ich fühle mich wirklich anders als Fahrer. Ich fühle mich sehr stark. Im Winter habe ich mit unserem Riding-Coach Chaz Davies gearbeitet. Wir haben Schwachstellen erkannt und daran gefeilt. Es ist eine neue Version von mir selbst. Es sind kleine Details, die einen großen Unterschied machen.»