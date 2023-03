Aragon-Test, 13 Uhr: Alex Lowes vor dem Honda-Duo

Die Superbike-Werksteams von Kawasaki und Honda nützen den Mittwoch und Donnerstag, um im MotorLand Aragon zu testen. Bradley Ray wartet, dass seine Yamaha einsatzbereit wird.

Am Mittwoch sorgte Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea mit 1:49,903 min für die Bestzeit. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde im MotorLand fuhr 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:49,375 min; den Pole-Rekord hält mit 1:48,267 min ebenfalls der Türke.

Am Donnerstag testen die Fahrer erneut von 10 bis 18 Uhr. Bereits nach 20 Minuten hatte Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes am Vormittag mit 1:49,873 min für eine neue Bestmarke gesorgt.



An diese kam bis zur einstündigen Mittagspause um 13 Uhr keiner heran, Honda-Werksfahrer Xavi Vierge liegt als Zweiter gute zwei Zehntelsekunden zurück.

Der Britische Meister Bradley Ray, der dieses Jahr die Europa-Events für das Team Motoxracing Yamaha bestreiten wird, kam bis zum Mittag erneut nicht zum Fahren. Seine R1 hatte am Mittwoch in der ersten Runde einen Motorschaden, seither versucht seine Mannschaft ihm einen fahrtauglichen Untersatz hinzustellen.

Kawasaki setzt am Donnerstag auch Testpilot Florian Marino ein, der bei warmen und windstillen Bedingungen bislang 22 Runden drehte.

Erstmals in dieser Saison ist das Team Pedercini Kawasaki wieder dabei, Isaac Vinales fährt mit einer Vorjahres-ZX-10RR ohne variable Ansaugtrichter.

Zeiten Superbike-Test Aragon, Donnerstag, 13 Uhr:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,873 min

2. Xavi Vierge (E), Honda, 1:50,096

3. Iker Lecuona (E), Honda: 1:50,122

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,357

5. Florian Marino (F), Kawasaki, 1:52,236

6. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:53,473

7. Bradley Ray (GB), Yamaha, nicht gefahren