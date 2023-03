Barcelona-Test, 13 Uhr: Alvaro Bautista außerirdisch

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Team Aruba.it Ducati fuhr am ersten Tag des Barcelona-Tests bereits nach 90 Minuten auf dem Level des Pole-Rekords. Die Gegner liegen aktuell weit zurück.

Am Nachmittag präsentiert sich Katalonien diese Woche mit schönem Wetter, doch in der Nacht und am Morgen ist es auch in Spanien noch frisch.



Als Axel Bassani um 10.06 Uhr als Erster auf die Strecke ging und seine Ducati-Kollegen Michael Rinaldi und Alvaro Bautista gleich nachzogen, hatte es 12 Grad Celsius Luft- und 17 Grad Asphalttemperatur.

Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist am Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Donnerstagnachmittag soll es 21 Grad warm werden, am Freitag bis zu 26 Grad.



21 Superbike-Piloten nehmen an dem Test in Montmelo teil, es fehlen nur der verletzte Loris Baz (Bonovo action BMW), Philipp Öttl (Go Eleven Ducati), Tom Sykes (Kawasaki Puccetti), Isaac Vinales (Pedercini Kawasaki) und Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha).

Bereits in der ersten Stunde gelang Weltmeister Bautista (Aruba.it Ducati) mit 1:41,769 min eine starke Runde.



Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte Tom Sykes (BMW) 2021 mit 1:40,408 min auf, die schnellste Rennrunde drehte Bautista 2022 im Sprintrennen in 1:41,135 min.

Um 11.30 Uhr lag Bautista mit erstaunlichen 1:40,500 min an der Spitze und fuhr damit über 8/10 sec schneller als sein Aruba-Ducati-Kollege Michael Rinaldi auf Platz 2. Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu lag als Dritter bereits 1,1 sec zurück.

Bis um 13 Uhr, als viele Teams eine kurze Mittagspause einlegten, verbesserte sich Honda-Pilot Iker Lecuona, letztes Jahr in Barcelona im Rennen auf Pole-Position, auf Platz 2, liegt aber eine Dreiviertelsekunde zurück. An die Bestzeit von Bautista kommt bislang keiner auch nur annähernd heran.

Die Kawasaki-Werksasse Johnny Rea und Alex Lowes sparen einen halben Testtag und werden erst am Nachmittag fahren. Stattdessen war am Vormittag Testpilot Florian Marino im Einsatz.

Wie immer bei Tests gilt: Die Zeiten haben nur bedingt Aussagekraft, weil die Testprogramme sehr unterschiedlich sind und nicht bekannt ist, mit welchem Hinterreifen die Fahrer ihre schnellste Runde drehten.

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Donnerstag, 13 Uhr:

Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,500 min

Iker Lecuona (E), Honda, +0,776 sec

Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,849

Toprak Razgatlioglu (TR), +1,119

Xavi Vierge (E), Honda, +1,422

Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,458

Domi Aegerter (CH), Yamaha, +1,500

Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,557

Danilo Petrucci (I), Ducati, +2,007

Scott Redding (GB), BMW, +2,255

Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2,323

Axel Bassani (I), Ducati, +2,363

Michael van der Mark (NL), BMW, +2,590

Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,764

Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +3,090

Florian Marino (F), Kawasaki, +3,189

Eric Granado (BR), Honda, +3,747

Oliver König (CZ), Kawasaki, +4,171

Jonathan Rea (GB), Kawasaki, nicht gefahren

Alex Lowes (GB), Kawasaki, nicht gefahren