Ducati grübelt wegen Petrucci: Was läuft schief?

Obwohl Superbike-WM-Neuling Danilo Petrucci deutlich schwerer ist als Alvaro Bautista, klagt er über Grip-Probleme an seiner Panigale V4R. Ducati-Manager Marco Zambenedetti erklärt die Hintergründe.

Der zweitägige Test in Barcelona Ende März war für Danilo Petrucci nicht sehr zielführend, in der kombinierten Zeitenliste landete der 32-Jährige mit 1:42,224 min und 1,9 sec Rückstand nur auf Platz 12 von 18 Piloten.

«Ich kann das Potenzial der neuen Reifen nicht nutzen, also bin ich in der Zeitenliste nicht wirklich schnell», fasste der Italiener zusammen. «Die neue Einheit besteht aus Tank und Sitz, wobei was so aussieht wie der Tank, nur eine Attrappe ist; tatsächlich sitzen wir auf dem Tank. Die Sitzhöhe ist jetzt etwas mehr als einen Zentimeter niedriger, das verschiebt den Schwerpunkt nach unten. Aber wir haben kaum Traktion, das Hinterrad dreht ständig durch. Wir wollen erreichen, am Kurvenausgang früher ans Gas gehen zu können. In dieser Phase leiden wir am meisten. Wir haben verschiedene Lösungen getestet, vorwärts hat uns aber keine davon gebracht.»

Obwohl Petrucci deutlich schwerer ist als Weltmeister Alvaro Bautista oder dessen Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi, hat vor allen der SBK-Rookie Grip-Probleme.

«Danilos Gefühl mit den Pirelli-Reifen wird konstant besser», holte Ducatis Technischer Koordinator Marco Zambenedetti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com aus. «Das ist das Wichtigste, vor allem das Gefühl für den Vorderreifen. Wenn du dir eine Kurve im Detail anschaust, dann ist der Kurvenausgang maßgeblich vom -eingang abhängig. Dort musst du das Motorrad richtig positionieren. Danilo kommt näher und näher an den Fahrstil von Michael und Alvaro heran, er kann aus dem Vorderreifen aber noch nicht alles herausholen. Es geht letztlich gar nicht um den reinen Hinterradgrip in der Beschleunigung, wir müssen uns auf den Kurveneingang konzentrieren.»

«Wir sind recht glücklich, wie er sich an die Pirelli und das Motorrad herantastet», ergänzte Zambenedetti. «Auf einer Strecke wie Barcelona ist es schwieriger das Maximum zu finden, das hängt mit dem Streckenlayout und den langgezogenen Kurven zusammen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Danilo in den Rennen in Barcelona deutlich besser dastehen wird. Wir versuchen Danilo mit der Ergonomie zu helfen. In Barcelona war es aber schwierig herauszufinden, ob die neue Sitzposition einen Fortschritt bringt, weil das Motorrad dort keine Wheelies macht.»

Vor dem Europa-Auftakt der Superbike-WM in Assen am 21.–23. April liegt Petrucci mit 36 Punkten auf dem achten Gesamtrang, ist damit hinter Bautista (1.), Bassani (4.) und Rinaldi (5.) aber nur viertbester Ducati-Pilot.