Domi Aegerter: Fünf Millimeter fehlten zur Perfektion

Obwohl Superbike-Rookie Dominique Aegerter während der Wintertests und bei den ersten beiden WM-Veranstaltungen intensiv an der Ergonomie seiner Yamaha R1 gearbeitet hat, gab es Raum für Verbesserungen.

Der zweifache Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter hatte einen tadellosen Einstand in der Superbike-Klasse und brillierte gleich beim Auftakt in Australien mit Startplatz 3. Einen siebten Platz auf Phillip Island und einen achten auf Lombok hat der Schweizer als bisherige Bestleistungen vorzuweisen, in der Gesamtwertung belegt er vor dem Europa-Auftakt in Assen am 21.–23. April mit 24 Punkten den zehnten Rang.

Aegerter hatte die Anpassung seiner Yamaha R1 vom Giansanti Racing Team noch nicht abgeschlossen, nach den Wintertests wurde auch bei den zweitägigen Einstellfahrten in Barcelona Ende März an der Ergonomie gefeilt.

«Wir haben das Motorrad in einigen Bereichen verbessert, zum Beispiel meine Sitzposition», erklärte der 32-Jährige SPEEDWEEK.com. «Das erforderte Änderungen am Lenker und an den Fußrasten. Mit dem Lenker gingen wir fünf Millimeter nach vorne, mit den Fußrasten fünf Millimeter nach unten. Im Winter hat das Team extra Fußrasten für mich anfertigen lassen, die ein Zentimeter weiter oben sitzen. Die habe ich in Australien probiert und sie waren auch besser. Aber schon damals sagte ich, dass sie etwas tiefer sein müssen. Jetzt sind sie fünf Millimeter weiter unten und ich fühle mich perfekt. Beim Lenker sind es auch nur fünf Millimeter, aber das ist ein anderes Fahrgefühl. Außerdem gab es einen neuen Höcker am Ende der Sitzbank und neue Flaps an der Seite des Tanks, die mir beim Bremsen helfen. Den Weg des Gasgriffs haben wir auch geändert. Normal dreht er sich um 65 Grad, jetzt habe ich 60.»