Johnny Rea (2.) wusste: «Es war eine Frage der Zeit» 22.04.2023 - 17:19 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Jonathan Rea: Glücklich über Platz 2

Mit einem zweiten Platz startete Jonathan Rea stark in den Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen. Dem Kawasaki-Piloten war nach seinem zweiten Podium in diesem Jahr die Erleichterung anzusehen.