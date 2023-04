Domi Aegerter (6.) holt in Assen bestes SBK-Ergebnis

Die noch junge Superbike-Karriere von Dominique Aegerter hat einen neuen Höhepunkt. Im ersten Lauf auf dem TT Circuit Assen fuhr der Yamaha-Pilot als Sechster sein bisher bestes Finish in der Top-Kategorie ein.

Vierter am Freitag, Siebter in der Superpole und im ersten Lauf, mit einem starken Schlussspurt, auf Platz 6 im Ziel – Dominique Aegerter zeigt beim Superbike-Meeting in Assen eine sehr ansprechende Leistung.

Im Rennen wäre sogar noch ein weitaus besseres Ergebnis möglich gewesen, wenn der Schweizer die ersten Runden besser hinbekommen hätte – aus der dritten Runde kam der GRT Yamaha-Pilot nur als 13.!



«In der ersten Runde habe ich zwei kleine Fehler gemacht, dadurch habe ich ein paar Positionen verloren. Die anderen sind auch sofort volle Attacke gefahren, aber das konnte ich zu Beginn nicht, dafür fehlt mir noch etwas die Erfahrung», gab Aegerter im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Das Problem ist, dass wir nicht viel auf dem Motorrad sitzen. Ständig hat man andere Reifen und andere Bedingungen. Deshalb ist es schwierig, den Schalter umzulegen, zum Beispiel vom Qualifyer auf den Rennreifen. Das muss ich einfach noch lernen. Bei der Elektronik sind wir dafür hinsichtlich der Leistungsentfaltung relativ sanft, weshalb wir am Ende noch recht gute Reifen haben. Bei ein paar Kollegen haben sie in den letzten Runden massiv abgebaut.

Am Freitag war Aegerter bester Yamaha-Pilot, die Pata Yamaha Werkspiloten haben in der Superpole und im ersten Rennen den Spieß aber wieder umgedreht.



«Die beiden waren am Freitag gleichauf, ihnen fehlte nur ein oder zwei Zehntelsekunden. Außerdem sieht man bei Toprak, dass er in den Trainings nur fürs Rennen arbeitet», erklärt der Rohrbacher. «Die drei auf dem Podium sind extrem starke Fahrer, aber Locatelli war im ersten Lauf nicht weit vor mir. Und hätte das Rennen anders begonnen, hätte ich mit ihm wahrscheinlich mitfahren können. Man muss bedenken, dass die beiden im offiziellen Team sind, das mehr Erfahrung hat. Wir haben zwar auch fähige Leute im Team, aber wir sind Rookies, das ist etwas anderes.»