Philipp Öttl: «Schaut schlimmer aus, als es ist» 22.04.2023 - 21:49 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Philipp Öttl in Assen © donnyfoto.com Philipp Öttl (li.) mit SPEEDWEEK-Redakteur Ivo Schützbach Zurück Weiter

Platz 14 im ersten Superbike-Rennen in Assen macht nicht so viel her. Angesichts der Leistungsdichte in der Superbike-WM ist Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati mit den zwei Punkten aber gar nicht so unzufrieden.