Xavi Vierge (Honda) nach Sturz: «Das war das Ende»

Honda schien deutliche Fortschritte gemacht zu haben, doch beim Superbike-Meeting in Assen war von Iker Lecuona und Xavi Vierge nicht viel zu sehen. Am Sonntag fielen beide Spanier mit Stürzen auf.

Nach den Überseerennen zu Beginn der Superbike-WM 2023 legte das Werksteam der Honda Racing Corporation zwei Tests ein. Jeweils zwei Tage war man in Aragon und Barcelona auf der Strecke, um die Abstimmung der CBR1000RR-R mit den seit Portimão 2022 erlaubten Super-Concession-Parts zu perfektionieren. Diese Teile sind keine leistungssteigernde Maßnahmen am Motor, sondern zielen auf das Chassis ab.

Fortschritte waren schon auf Phillip Island und Lombok zu erkennen. Xavi Vierge fuhr nach einer schwachen Superpole (nur die Startposition 17 und 13) in vier Rennen in die Top-3, auf dem Mandalika Circuit im zweiten Lauf sogar als Dritter aufs Podium. Teamkollegen Iker Lecuona fehlte ein solches Highlight, erreichte aber ebenfalls in vier Rennen die Top-10.

Aber der Europaauftakt in Assen war ein Desaster. Vierge punktete zwar als Elfer im ersten Lauf und als Neunter im Sprintrennen, stürzte aber im abschließenden zweiten Rennen am Sonntag. Lecuona stürzte sogar in beiden Hauptrennen und erreichte im Superpole-Race Platz 11. Damit wurde das dritte Saisonmeeting zum bisher schlechtesten von Honda.

Für den 25-jährigen Vierge sagt das Ergebnis allein nicht alles aus. «Ich erwischte im ersten Rennen einen guten Start und konnte mich nach vorn arbeiten, aber eine Berührung mit Rinaldi brachte mich von der Strecke ab und ich verlor viele Positionen. Von da an begann im Grunde ein anderes Rennen, denn meine Pace war ähnlich wie die der vor mir fahrenden Fahrer, sodass es unmöglich war, die Lücke zu schließen», erklärte der Spanier. «Für meinen Fehler im zweiten Lauf möchte ich mich beim Team entschuldigen, das wirklich hart gearbeitet hat und verschiedene Änderungen am Motorrad vorgenommen hatte. Leider machte ich in Kurve 1 einen kleinen Fehler und verlor die Front, und das war’s dann auch schon. Das war das Ende. Nicht das Ende, das wir uns erhofft hatten. Wir müssen das Positive mitnehmen und werden jetzt nach Barcelona fahren, eine Strecke, die uns besser liegen könnte.»

Konnte sein Teamkollege wenigstens Punkte einfahren, steht Lecuona komplett mit leeren Händen da. Dabei war im ersten Lauf ein solides Ergebnis möglich. «Das Gute, und es war eine große Überraschung für mich, war, dass ich gleich in den ersten Runden viele Fahrer zu überholen und dabei Linien zu fahren, die wir normalerweise beim Überholen nicht fahren können. Ich fühlte mich stark und schnell, eindeutig zu schnell, denn in der sechsten Runde fuhr ich in Kurve eins etwas zu weit und verlor die Spitze. Das war zu 100 Prozent mein Fehler», suchte der 23-Jährige keine Ausrede. «Sonntag war generell ein harter Tag für mich, das Team und Honda. Sowohl ich als auch Xavi stürzten im zweiten Rennen. Wir denken, dass wir etwas darüber verstanden haben, warum sich das Wochenende so entwickelt hat. Jetzt ist es an der Zeit alle Daten zu überprüfen und wirklich zu analysieren, welche Änderungen am Set-up vorgenommen werden müssen. Dieses Jahr sind wir sehr oft gestürzt.»