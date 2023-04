Garrett Gerloff (BMW): «Meine Schuld, frustrierend»

Wenn bei Garrett Gerloff eine Schwäche auszumachen ist, dann seine Performance in der Superpole. Beim Superbike-Meeting in Assen war das das größte Problem des Bonovo BMW-Piloten.

Man musste in der Startaufstellung in Assen weit nach hinten gehen, um Garrett Gerloff anzutreffen. Der US-Amerikaner hatte nach Schwierigkeiten im Qualifying nur die 17. Position erreicht, seine bisher schlechteste Superpole seit seinem Wechsel zu BMW. Auf Phillip Island war er 16., auf Lombok 13.

«Ich bin wirklich frustriert wegen des Qualifyings», ärgerte sich der 27-Jährige. «Ich hatte einfach keine saubere Session. In den zwei Runden, die ich halbwegs ordentlich fahren konnte, habe ich jedes Mal einen großen Fehler in der letzten Kurve gemacht und dann war ich zudem extrem frustriert mit anderen Fahrern, die unsere schnellen Runden zerstört haben.»



Dabei handelte es sich um die Ducati-Piloten Álvaro Bautista und Axel Bassani, die dafür bestraft und um drei Startplätze zurückversetzt wurden.

Es war abzusehen, dass von so weit hinten keine herausragenden Ergebnisse möglich waren. In den beiden Hauptrennen kreuzte Gerloff jeweils als Zwölfter die Ziellinie, im Superpole-Race konnte er keine Position gutmachen.



«Ich hatte das Gefühl, dass wir eine gute Pace hatten. Nur so weit hinten zu starten, nach so einem schwierigen Qualifying, machte es nicht leichter. Es war wirklich meine eigene Schuld, dass ich so weit zurücklag, und das ist das Frustrierende», gab der Bonovo-Pilot zu. «Außerdem war es so knapp, weil es zwischen allen so eng war. Es wäre schön gewesen, ein paar Reihen weiter vorn zu starten, und ich hätte einige Dinge ändern können.»

«Garrett hatte das ganze Wochenende über Schwierigkeiten, in den ersten Rennrunden seinen Rhythmus zu finden», fiel Motorsport-Direktor Marc Bongers auf. «Das spiegelte sich in seinen Ergebnissen wider. Im letzten Rennen ist er ab Runde fünf sehr ähnliche Rundenzeiten wie Scott gefahren, teilweise war er sogar schneller. Doch wenn das nicht von Beginn an gelingt, kommt man nicht mehr weiter nach vorn.»