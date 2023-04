Heroische Leistung: Loris Baz (BMW) hielt Assen durch

Nach einer Verletzung am rechten Bein stand die Teilnahme von Loris Baz am Superbike-Meeting in Assen auf der Kippe. Der BMW-Pilot hielt durch und ließ sich auch von einem Defekt und Sturz nicht aus der Fassung bringen.

Als Loris Baz am Donnerstag bei den Rennärzten vorstellig wurde, um die Freigabe für den Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen zu erhalten, muss er in ungläubige Gesichter geschaut haben. Kaum sieben Wochen waren erst seit dem Rammstoß von Alex Lowes im Superpole-Race auf dem Mandalika Circuit vergangen. Der Kawasaki-Pilot fuhr Baz beim Anbremsen von Kurve 10 gegen dessen ausgefahrenes rechtes Bein. Der 30-Jährige brach sich dabei das rechte Wadenbein, erlitt Frakturen im rechten Sprunggelenk und eine komplexe Bänderverletzung.

Aber die Rennärzte gaben grünes Licht, mit der Einschränkung, dass der BMW-Pilot nach dem ersten und zweiten Training jeweils erneut untersucht wird. Am Ende bestritt der noch leicht humpelnde Franzose jede Session, inkl. aller Rennen.

Dass Baz herausragende Ergebnisse erreichen würde, konnte und hat niemand erwartet. Es war bereits eine heroische Leistung, dass er überhaupt das Wochenende bestritt. Nach Startplatz 13 in der Superpole und 17. im ersten Lauf, kam es für den zweifachen Laufsieger am Sonntag dicke: Motorschaden im Superpole-Race und Sturz im zweiten Rennen.

«Mir geht es gut, aber mein erster Gedanke gilt Michael – weil ich direkt hinter ihm war, als er stürzte, und es war wirklich ein heftiger Sturz», sagte Baz am Sonntagabend. «Ich weiß, was er durchgemacht hat, und es ist wirklich schlimm, ihn wieder in einer solchen Situation zu sehen. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung und hoffe, dass er bald zurückkommen.»

Zur Info: Der Niederländer vom BMW-Team ROKit hatte einen gewaltigen Highsider und zog sich beim Aufprall einen offenen Oberschenkelbruch zu, der noch am Sonntag operativ versorgt wurde.

«Im Superpole-Race hatten wir ein technisches Problem, also bin ich keine einzige Runde gefahren. Wir mussten den Motor zwischen der Superpole und dem Hauptrennen wechseln und der neue Motor fühlte sich nicht so an wie der alte, also habe ich in den ersten Runden etwas Zeit verloren», berichtete Baz weiter. «In der letzten schnellen Linkskurve war ich bereits drei, vier Runden hintereinander zu weit gefahren bin und hatte Angst, dort zu stürzen. Also habe ich mich wirklich bemüht, auf der Linie zu bleiben – und bin genau dort gestürzt. Das Team tut mir leid, weil das Motorrad zerstört ist.»

Möglicherweise war der Sturz eine Folge seiner Verletzung. «Wenn man sich das ganze Wochenende nicht zu 100 Prozent fit fühlt, forciert man es natürlich an manchen Stellen ein wenig, weil ich mich nicht bewegen konnte», gab Baz zu. «Ich habe versucht, ein paar Punkte zu holen. Und ich war ziemlich schnell, wenn man meine derzeitige Form berücksichtigt. Es war ein hartes Wochenende, wirklich hart, aber wir machen weiter. Scott hat gezeigt, dass das Motorrad mehr drauf hat als wir. Sicher werde ich mich in Barcelona besser fühlen. Ich hoffe, dass ich dort zu meinem normalen Speed zurückfinde.»