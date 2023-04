Nach Stürzen: Michael vd Mark will bei BMW bleiben

Kein anderer Superbike-WM-Pilot musste in den vergangenen Monaten so viele schwere Verletzungen hinnehmen wie Michael van der Mark. Nach dieser Saison läuft sein Vertrag mit BMW aus.

Die Krankenakte von Michael van der Mark füllt Bände, seit seinem Wechsel zu BMW sind einige Kapitel hinzugekommen. So stürzte der 30-Jährige im März 2022 beim Training mit seinem Mountainbike so unglücklich, dass er sich das Schien- und Wadenbein mehrfach brach.

Nicht weniger schwer waren seine Verletzungen nach Highsidern in Estoril (Mai 2022) und am vergangenen Wochenende bei seinem Heimrennen in Assen, als er sich den Oberschenkelhals rechts und Oberschenkelbruch links zuzog.

Seit 2021 fährt van der Mark für das britische Team von Shaun Muir, sein BMW-Vertrag endet nach dieser Saison. Für seine Zukunft sieht sich der Supersport-Weltmeister von 2014 weiter beim bayerischen Werk.

«Ich möchte bei BMW bleiben», versichert van der Mark. «Leider haben wir noch nicht die Ergebnisse erreicht, die wir uns alle vorstellen. Es gibt verschiedene Gründe dafür, einer sind natürlich meine Verletzungen, die uns das gesamte letzte Jahr gekostet haben. Ich will das Projekt aber weiter voranbringen und Siege einfahren. Hoffentlich bleiben wir zusammen, bis dieses Ziel erreicht ist.»

Zunächst muss der aus der Käsestadt Gouda stammende van der Mark seine jüngste Verletzung auskurieren. Je nach Heilungsverlauf wird diese zwischen sechs Wochen und drei Monate betragen.