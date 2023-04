Tom Sykes (Kawasaki) jubelt – der erste WM-Punkt

Tom Sykes im Ziel und auch in den Top-15

Im neunten Rennen der Superbike-WM 2023 holte Tom Sykes endlich seinen ersten Punkt. Für den Puccetti Kawasaki-Piloten ist das aber nicht das einzig Positive vom Meeting in Assen.

Seine Rückkehr in die Superbike-WM hatte sich Tom Sykes ganz sicher anders vorgestellt. Dass die Kawasaki von Puccetti Racing nicht ganz auf dem Niveau der Werksmotorräder sein würde, konnte er ahnen, aber nicht, dass die ZX-10RR kaum eine Renndistanz durchhalten würde. In sieben von neun Rennen musste er wegen technischer Probleme aufgeben.

Dazu kommt, dass, selbst wenn das Motorrad läuft, es nicht konkurrenzfähig ist. Puccetti hat weder im Winter umfangreich getestet, noch in der sechswöchigen Pause zwischen Mandalika und Assen. Entsprechend groß ist das Defizit. Nicht einmal in der Superpole kann Sykes seine überragenden Fähigkeiten auf einer schnellen Runde ausnutzen. Der Rekordhalter mit 51 Polepositions erreichte in der Superbike-WM 2023 bisher nur die Startplätze 19, 17 und 20. Ein Trauerspiel.

So muss man den Europaauftakt in Assen aus Sicht von Sykes als Erfolg werten, denn im Superpole-Race erreichte der Weltmeister von 2013 erstmals das Ziel und im zweiten Rennen holte er trotz 44 sec Rückstand als 15. den ersten WM-Punkt. Der Engländer stellte endlich eine positive Veränderung fest.

«Im Superpole-Race mit nur acht Runden war es nicht möglich, eine so gute Pace zu finden, um weiter nach vorn zu kommen. Danach im zweiten Rennen zeigte das Bike aber nicht mehr die Probleme, die wir zuvor hatten. So konnte ich mich auf meine Pace konzentrieren und in die Punkteränge fahren», sagte der 37-Jährige sichtlich erleichtert. «Das sind natürlich trotzdem nicht die Ergebnisse, die wir uns erhofft haben. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.»

Zur Wahrheit gehört aber auch: Das zweite Rennen war eine Sturzorgie. Vor Sykes liegend sind die Honda-Asse Iker Lecuona und Xavi Vierge, die BMW-Piloten Michael van der Mark und Loris Baz sowie Bradley Ray (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) ausgefallen!

Von den Stammfahrern stehen nach Assen nur Oliver König (Orelac Kawasaki), Eric Granado (MIE Honda) und Isaac Vinales (Pedercini Kawasaki) noch keinen Punkt eingefahren. Letzterer stieg allerdings erst in Assen in die Saison ein.