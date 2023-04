Toprak: «Unmöglich, mit Johnny und Alvaro zu kämpfen»

Nach dem enttäuschenden zehnten Platz am Trainings-Freitag konnte sich Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) am Samstag deutlich steigern und brauste im ersten Superbike-Rennen in Assen auf den dritten Platz.

Mit Startplatz 3 unterstrich Toprak Razgatlioglu, dass er viele der Schwächen seiner Yamaha vom Freitag ausgemerzt hatte, als er lediglich Zehnter wurde.



Dritter wurde er auch im ersten Rennen am Samstagnachmittag, gegen den erneut überragenden Alvaro Bautista (Ducati) und auch Jonathan Rea (Kawasaki) hatte er aber keine Chance.

«Das Motorrad fühlt sich gegenüber Freitag viel besser an», erzählte der WM-Zweite, der nach sieben Rennen bereits 46 Punkte Rückstand auf Bautista hat. «Wir haben eine andere Abstimmung versucht, jetzt bin ich glücklicher. Der Grip am Hinterrad ist aber weiterhin nicht fantastisch, das war schon letztes Jahr so. Der Grip auf der Strecke ist nicht der beste. Alle rutschen, aber ich rutsche mehr. Wenn wir um den Sieg kämpfen wollen, brauchen wir mehr Hinterradgrip. So ist es unmöglich, mit Johnny und Alvaro zu kämpfen. Ich glaube an mein Team und hoffe auf Verbesserungen für Sonntag.»

Yamaha hat während der Wintertests viel daran gearbeitet, den Grip am Hinterrad zu verbessern – bislang zahlen sich die Bemühungen nicht aus.



«Ich habe dieselben Probleme wie letztes Jahr», hielt Toprak fest. «Pauschal lässt sich das aber nicht sagen, weil jede Strecke anders ist. In Katalonien haben wir getestet und ich war glücklich mit dem Grip. Hier ist es hingegen ganz anders. Ich habe dieses Problem aber auch nur in den Kurven 10 und 11. Das sieht man auch daran, dass ich meine schnellste Runde mit Rennreifen im Rennen fuhr – wir haben uns verbessert. Jetzt hoffe ich, dass ich auch die anderen zwei Rennen auf dem Podium beende. Mein nächstes Ziel ist, dass ich gewinne. In Assen habe ich noch nie einen WM-Lauf gewonnen.»