Garrett Gerloff nutzte die Stärken der BMW: Platz 10

Als Zehnter am Freitag ist Bonovo action-Pilot Garrett Gerloff beim Superbike-Meeting in Barcelona Schnellster der BMW-Armada. Der Texaner fuhr seine beste Zeit am heißeren Nachmittag.

Nur 14. im ersten Training, aber Vierter im heißeren FP2 am Nachmittag und damit Platz 10 der kombinierten Zeitenliste am Freitag – Garrett Gerloff sorgte am ersten Trainingstag der Superbike-WM in Barcelona in 1:42,235 min für die schnellste Zeit eines BMW-Piloten und verheimlicht nicht, wie seine schnelle Runde zustande kam.



«Am Ende haben wir einen SCX eingebaut, der zusätzliche Grip gab den Ausschlag für meine Zeit. Die verschiedenen Vorderreifen vermitteln mir mehr oder weniger dasselbe Gefühl, das machte keinen Unterschied», sagte der US-Amerikaner. «Andere haben auch den X-Reifen verwendet, ich glaube aber nicht alle.»

Unmittelbar hinter dem 27-Jährige im deutschen Team Bonovo action folgt Scott Redding von ROKit BMW. Gerloff unterscheidet sich von seinem Naturell gänzlich vom Engländer, der kaum eine Gelegenheit auslässt, um die Schwachpunkte der M1000RR zu kritisieren. Der Texaner nimmt es gelassener.



«Ich fühle mich hier ziemlich gut auf dem Bike, wie eigentlich die gesamte Saison. Aber wenn ich ein solch mieses Qualifying habe wie in Assen, dann kommt man in diesem engen Feld nur schwer nach vorn. Unsere Rundenzeiten waren aber ziemlich gut und wie die Jungs um Platz 5 bis 10. Es ist definitiv besser, als es auf dem Papier aussieht.»

Gerloff weiter: «Der Top-Speed der BMW ist großartig, aber natürlich müssen ein paar Dinge besser werden. Etwa der Grip in Schräglage beim Herausbeschleunigen aus Kurven. Ich arbeitete daran mit meinem Elektronik-Ingenieur und meinem Cheftechniker, um eine Lösung zu finden. Ich versuche das Bike so zu fahren, dass ich die Stärken nutze und nicht die Schwächen. Wie gesagt, auf dem Papier haben wir in diesem Jahr nicht viel gerissen, aber wir machen Fortschritte.»