Bautista (Ducati): «Weiß nicht, ob Regeln fair sind»

Die Gegner hatten schwer zu schlucken, als sie sich die Pace von Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista anschauten: Der Spanier war am Freitag in Barcelona nicht nur Schnellster, sondern liegt im Renntrimm 0,5 sec voraus.

Vierter am Freitagmorgen bei 35 Grad Celsius Asphalttemperatur im ersten freien Training, Schnellster im FP2 am Nachmittag bei fast 50 Grad. Während die meisten Fahrer mit den gestiegenen Temperaturen und dem daraus resultierend geringeren Grip zu kämpfen hatten, war Alvaro Bautista wieder einmal eine Klasse für sich.

Was für die Gegner schwer verdaulich ist: Seine Rennpace ist zirka eine halbe Sekunde besser! Welchen Rückstand das auf die Renndistanz bedeutet, kann jeder selbst ausrechnen.

Dass der Motorrad-Weltverband FIM die erlaubte Maximaldrehzahl der Ducati vor dem Barcelona-Wochenende um 250/min auf 15.850/min reduziert hat, macht sich im Ergebnis nicht bemerkbar.

«Kaum hatte ich bekanntgegeben, dass ich weitermache, kam die Mitteilung», scherzte Bautista. «Letztlich sind die Regeln die Regeln, ich weiß nicht, ob sie fair sind oder nicht. Ich glaube, dass sie den Abstand zwischen mir und den anderen Herstellern verkleinern wollen. Aber ich bin nicht der einzige Ducati-Fahrer. Die anderen, die mit der Ducati straucheln, haben jetzt noch größere Schwierigkeiten. Man könnte argumentieren, dass 250/min nicht viel sind. Aber das ist tatsächlich viel, weil wir zum Beispiel in Barcelona im sechsten Gang früher in den Drehzahlbegrenzer kommen. Also müssen wir länger übersetzen, sonst würden wir 150 Meter im Limiter fahren. Die längere Übersetzung wiederum bedeutet, dass wir in den Kurven weniger Unterstützung durch die Motorbremse haben und die Beschleunigung geringer ist. Also kannst du die fehlenden Umdrehungen fühlen. Dürften wir die Getriebeübersetzung ändern, könnten wir das ausgleichen, aber das ist nicht erlaubt. Und es ist nicht nur so, dass uns 250/min gestrichen wurden, sondern Kawasaki bekam gleichzeitig 250/min mehr. Das sind also zwei Schritte auf einmal.»

Wen hat Bautista für die Rennen am Samstag und Sonntag auf der Rechnung? «Am Freitag hatte Michael Rinaldi eine starke Pace und war auch sehr schnell», analysierte der 38-Jährige. «Auch Aegerter und Lecuona hatten eine gute Pace. Auch Toprak, aber er war nicht schneller als sie. Und Jonathan Rea – ich weiß nicht, woran sie gearbeitet haben. Michael hat die beste Pace und kann um die Siege kämpfen. Für Podestplätze kommen ein paar mehr in Frage. Aber nach dem Freitag ist es immer schwierig, etwas zu sagen. Kaum einer fuhr mehr als zwölf Runden, die großen Probleme mit den Reifen kommen aber erst ab Runde 15.»