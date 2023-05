Drehzahllimit: Ducati kastriert, Bonus für Kawasaki

Nach dem dritten Event der Superbike-WM 2023 in Assen ist der Abstand zwischen Ducati und Honda, BMW sowie Kawasaki so groß, dass die Balance-Regel greift. Die ersten Effekte sehen wir ab dem kommenden Wochenende.

Seit 2018 gibt es für die Superbike-WM ein technisches Reglement, das die Hersteller mittelfristig auf den gleichen Level bringen und damit die Show verbessern soll. Neben einem Drehzahllimit wurden damals auch sogenannte Konzessionspunkte eingeführt, welche seit diesem Jahr neu die Top-5 statt die Top-3 in jedem trockenen Hauptrennen erhalten.

Hat ein Hersteller nach den ersten drei Events 20 Punkte oder mehr Rückstand auf den Besten, dann greift die Balance-Regel. Dann dürfen zum einen die erfolglosen Hersteller in einem genau definierten Rahmen aufrüsten, außerdem kann der Motorrad-Weltverband FIM das Drehzahllimit anpassen.

Ab der vierten Veranstaltung der Superbike-WM 2023 am kommenden Wochenende in Barcelona wird die Maximaldrehzahl für alle Ducati um 250/min auf 15.850/min reduziert. «Ich glaube nicht, dass ich das merken werde», sagte Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven gegenüber SPEEDWEEK.com. «Und Bautista wird das kaum schaden.»

Honda, BMW und Kawasaki liegen in der Wertung der Konzessionspunkte über 20 hinter Ducati und erhalten dafür sogenannte «Tokens». Diese gedanklichen Jetons können die Hersteller für verschiedene technische Verbesserungen einsetzen.



Kawasaki hat sich entschieden, fünf seiner Tokens dafür zu nutzen, die Maximaldrehzahl der ZX-10RR um 250/min zu erhöhen, die Grünen dürfen ab Barcelona mit 14.850/min fahren.

Ab Barcelona geltende folgende Maximaldrehzahlen:

Ducati 15.850/min

Honda 15.600/min

BMW 15.500/min

Yamaha 14.950/min

Kawasaki 14.850/min