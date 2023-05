Barcelona, FP1: Ducati eingebremst – und auf Platz 1

Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi sorgte im ersten freien Training der Superbike-WM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya für die Bestzeit vor Rea, Razgatlioglu und Bautista. Die beste BMW kam nur auf Platz 10.

Ende März waren beinahe alle Superbike-Teams in Barcelona beim Testen und sind entsprechend gut vorbereitet für dieses Wochenende. Im Gegensatz zu damals müssen die Ducati-Teams die Maximaldrehzahl ihrer Motoren aber um 250/min reduzieren, das wurde am Donnerstag (!) vor dem Rennwochenende bekanntgegeben. Kawasaki hat 250/min zusätzlich erhalten, konnte die Motoren in der Kürze der Zeit aber nicht entsprechend vorbereiten.

Den Test hat Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) in 1:40,459 min als Bester beendet. Die schnellste Rennrunde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya drehte der Spanier im Vorjahr im Sprintrennen in 1:41,135 min. Den Pole-Rekord stellte Tom Sykes (BMW) 2021 mit 1:40,408 min auf.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte während der 45-minütigen Session Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi nach 13 Minuten in 1:41,633 min. Diese Zeit wurde bis zum Ende nicht mehr unterboten, der Italiener blieb knapp vor Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Aruba-Teamkollege Bautista.

Honda-Werksfahrer Iker Lecuona hatte während des Tests mit der zweitbesten Zeit verblüfft und stand im Vorjahr bei seinem Heimrennen sogar auf Pole-Position. Platz 5 im FP1 entspricht also den Erwartungen.

Der Schweizer Domi Aegerter präsentiert sich bestens aufgelegt und wurde Siebter, Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati landete auf Position 15.

Scott Redding strandete als bester BMW-Fahrer auf Platz 10. Ganz mies lief der Einstand von Ivo Lopes im BMW-Werksteam, der in Katalonien als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark dabei ist: Wegen technischer Probleme an seiner M1000RR drehte er nicht eine Runde.

Gleich erging es Wildcard-Fahrer Gabriele Ruiu, ebenfalls auf einer BMW dabei.

Und bei Puccetti Kawasaki scheinen die Elektrik-Probleme auch im vierten Event des Jahres nicht gelöst zu sein: Tom Sykes fuhr nur zehn Runden und liegt über 5 sec zurück.

Ergebnisse Superbike-WM Barcelona, FP1:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,633 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,019 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,086

4. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,146

5. Iker Lecuona (E), Honda, +0,435

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,446

7. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +0,451

8. Xavier Vierge (E), Honda, +0,462

9. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,596

10. Scott Redding (GB), BMW, +0,834

11. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,016

12. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,157

13. Axel Bassani (I), Ducati, +1,201

14. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,308

15. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,725

16. Eric Granado (BR), Honda, +1,790

17. Loris Baz (F), BMW, +1,918

18. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +1,943

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,086

20. Oliver König (CZ), Kawasaki, +2,389

21. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +2,600

22. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +3,041

23. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +5,011

24. Gabriele Ruiu (I), BMW, keine Zeit

25. Ivo Lopes (P), BMW, keine Zeit