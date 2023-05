Honda-Ass Iker Lecuona (5.) schielt aufs Podium

Als Rookie holte Iker Lecuona bei seinem Heimrennen in Barcelona sensationell seine erste Pole-Position in der Superbike-WM, aber im Rennen ging er mit nachlassenden Reifen unter. In diesem Jahr soll es anders laufen.

Barcelona ist das Heimrennen von Honda, denn das Werksteam ist in der Nähe der Rennstrecke stationiert. Dass mit Iker Lecuona und Xavi Vierge zwei Spanier auf der Fireblade sitzen, macht das vierte Meeting der Superbike-WM 2023 noch spezieller.

Eine Unsicherheit am ersten Trainingstag war jedoch, wie schnell sich der 23-Jährige nach dem MotoGP-Wochenende in Jerez (als Vertreter von Marc Márquez) wieder an die CBR1000RR-R und die Pirelli-Reifen gewöhnen würde. Platz 5 in 1:42,068 min am Freitag war ein starkes Signal.



«Die Umstellung ging schnell – Toprak hatte nach seinem MotoGP-Test in Assen mehr zu kämpfen», erzählte Lecuona. «Ich hatte erwartet, dass es mir auch so ergehen würde, aber nach drei oder vier Runden war ich einer der schnellsten Piloten und in Runde 5 fuhr ich meine beste Zeit. Rundenzeiten von 1:42 min sind mir recht leicht gefallen, ich fühle mich wohl auf dem Bike. Vom Barcelona-Test kenne ich unser Potenzial im Renntrimm und auf einer schnellen Runde.»

Als Rookie überraschte Lecuona im vergangenen Jahr mit der Pole und einem starken Auftritt in den Rennen. Aber die Honda verheizte den Hinterreifen, in den Hauptrennen sprangen nur die Plätze 6 und 8 heraus.



«Vor einem Jahr konnten wir lange ums Podium kämpfen, bis ich ab Runde 14 einen massiven Drop hatte. Mit jeder Runde wurde ich langsamer, am Ende waren es vier Sekunden», erinnerte sich der Spanier schmerzlich. «Im FP2 fuhr ich eine volle Renndistanz und war sehr zufrieden damit. Ich war nach 21 Runden nur eine halbe Sekunde langsamer, und das bei hohen Temperaturen. Unser Level ist in diesem Jahr definitiv höher als 2022. Unsere Pace ist gut und ich gehe davon aus, dass wir wieder ums Podium kämpfen können. Allerdings ist auch Toprak im Renntrimm gut unterwegs, etwa so wie ich. Aber wir müssen die Rennen abwarten, bis dahin kann sich noch einiges ändern.»