Domi Aegerter weiß: «Dann verbrennt man den Reifen»

Dominique Aegerter (GRT Yamaha) beendete den Trainings-Freitag der Superbike-WM in Barcelona als Siebter. Für die Rennen am Samstag und Sonntag braucht er eine andere Strategie als sonst.

«Das war ein guter Start ins Wochenende, hier in Barcelona, wo wir vor einiger Zeit einen Test hatten», fasste Domi Aegerter zusammen, der die beiden freien Trainings auf den Plätzen 7 und 5 beendete. «Trotz der heißen Bedingungen haben wir zwei Long-runs ausprobiert, die auch ganz gut funktioniert haben. Auch auf eine Runde sind wir schnell. Es war ein guter Freitag, denn wir haben uns insgesamt ein bisschen verbessert. Wir haben einen guten Weg eingeschlagen, was das Set-up angeht. Abgesehen von Bautista, der unglaublich schnell ist, liegen die Zeiten bis zum zwölften Platz sehr eng beieinander. Ich denke, wir können in dieser starken Gruppe um eine gute Position kämpfen. Aber dafür ist wie immer ein gutes Qualifying die Voraussetzung.»

«In den Hauptrennen wird das Reifenmanagement ein Schlüsselfaktor sein», weiß der zweifache Supersport-Weltmeister. «Umso wichtiger werden die letzten fünf Runden sein, um Reserven zu haben und schnell zu sein. Das ist etwas Neues für mich. Bislang konnte ich immer bis zum Schluss pushen und versuchen, die Fahrer vor mir zu überholen. Aber auf dieser Strecke ist es wichtig, in einer starken Gruppe zu sein und die Reifen zu schonen. Denn wenn man ein bisschen zu hart pusht, was die Zuschauer vor dem Fernseher sicher gerne sehen, wenn man in den langen Kurven wilde Slides zeigt, verbrennt man den Reifen und hinterlässt einen hohen Gummiabrieb auf dem Asphalt. Irgendwann ist der Reifen dann am Ende und es fehlt an Grip. Man muss das Rennen also gut managen, um die 20 Runden zu überstehen. Aber bisher denke ich, dass wir bei diesem Problem einen guten Job gemacht haben.»

«Ob es an diesem Wochenende für mein erstes Superbike-Podium reicht, ist schwer zu sagen», grübelte Aegerter. «Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass mein Team in den letzten zwei Jahren im Parc férme war, um ein Podium zu feiern. Ich bin immer noch ein Rookie und muss lernen, mit allem umzugehen. Wir hatten bisher drei Rennwochenenden und man kann bei mir eine aufsteigende Formkurve erkennen, was sicher schön ist. Aber es gibt 13 andere Werksmaschinen, die alle ans Limit gehen, um am Ende auf dem Podium zu stehen.»