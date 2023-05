Toprak Razgatlioglu in Sorge: «Fahre nur Halbgas»

Vor der überragenden Pace von Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista in Barcelona können die Gegner nur den Hut ziehen. Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu ist überzeugt, dass er in den Rennen keine Chance haben wird.

Über eine fliegende Runde war Alvaro Bautista in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 lediglich 0,147 sec schneller als der Zweite, sein Aruba-Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi. Aber vergleicht man die Long-runs der einzelnen Fahrer mit gebrauchten Reifen, liegt der Spanier gegenüber den besten Verfolgern zirka eine halbe Sekunde voraus.

Razgatlioglu schloss den Freitag als Vierter ab, 0,233 sec hinter der Spitze. Doch er hatte bereits vor knapp zwei Wochen in Assen festgestellt, dass er ohne Regen gegen Bautista in Barcelona keine Chance haben würde.

«Es sieht so aus, als hätte sich daran nichts geändert», meinte der Türke. «Unsere Rennsimulation war nicht schlecht – nur verglichen mit Alvaro liegen wir weit hinten. Rennen sind schwieriger, nach zehn Runden ist er immer schneller als ich. Für mich wird es darum gehen, um einen Podestplatz zu kämpfen. Ich glaube, dass wir uns für Samstag noch um 0,2 oder 0,3 sec pro Runde verbessern können. Aber der erste Platz wird nicht einfach. Außer Alvaro bekommt Probleme mit den Reifen oder der Technik. Wir haben immer Probleme mit dem Hinterradgrip, wie in Assen – und hier noch mehr. Mich langweilt das hier, weil ich nicht Gas geben kann. Ich fahre nur mit Halbgas, weil es wichtig ist, dass nach zwölf Runden vom Hinterreifen noch etwas übrig ist. Letztes Jahr habe ich versucht, Alvaro zu folgen. Aber die letzten sieben Runden baute mein Hinterreifen stark ab. Deshalb muss ich so ruhig wie möglich bleiben, ganz sanft Gas geben und überall nach Grip suchen. Darum bin ich nicht stark. Ich kann nicht mit ihm kämpfen. Denn dafür müsste ich hart bremsen und aggressiver fahren, was den Hinterreifen auffrisst.»

«Bautista hat die gleichen Bedingungen wie wir anderen», hielt der 33-fache Laufsieger fest. «Aber er ist sehr leicht, die Ducati funktioniert hier sehr gut, und Bautista mag diese Strecke und ist sehr stark. Ich muss ihm Baklava mitbringen, damit er ein paar Kilogramm zulegt.»

Spürt Razgatlioglu auf der Rennstrecke, dass Ducati jetzt 250/min weniger und Kawasaki 250/min mehr Maximaldrehzahl hat? «Ich spüre davon nichts», hielt der Weltmeister von 2021 fest. «Die Ducati und Honda sind sehr stark auf der Geraden.»