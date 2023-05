Álvaro Bautista (1./Ducati): «Es sah nur einfach aus»

Im ersten Superbike-Lauf in Barcelona erteilte Álvaro Bautista seinen Gegnern eine Lehrstunde. Der Weltmeister versichert aber, dass der Sieg kein Spaziergang war.

Schon am Freitag machten sich Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) keine Hoffnung, dass sie Álvaro Bautista in den Rennen auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona würden herausfordern können. Als der Spanier im FP3 am Samstagvormittag um eine Sekunde schneller war als der Zweite und sich anschließend auch die Pole-Position sicherte, war das nur eine Bestätigung dieser Annahme.

Der Ducati-Pilot ließ nach dem Start zu keinem Zeitpunkt eine Schwäche erkennen und setzt sich spielerisch vom Rest des Feldes ab. Zeitweise führte der Weltmeister um über zehn Sekunden, die um Platz 2 kämpfenden Rea und Razgatlioglu sahen ihn nicht einmal mehr auf der Geraden, die die längste im Kalender ist.



«Von außen sah es wahrscheinlich so aus, als würde ich das Rennen mit nur einer Hand am Lenker gewinnen, aber so war es nicht. Wäre jemand schneller gewesen, hätte ich nicht mehr zulegen können», versicherte Bautista. «Ich gab mein Bestes und versuchte gleichzeitig, die Reifen zu schonen. Die Rundenzeiten zu Beginn haben mich überrascht, weil ich nicht attackierte und angesichts der Bedingungen dennoch sehr schnell war. Es war nicht leicht, aber das Gefühl mit dem Bike war großartig und konnte genau dosieren, wie viel ich pushen wollte.»

Selbst zu Rennbeginn hatte Bautista keinen Gegner zu fürchten.



«Sie hätten zu Beginn wahrscheinlich schneller fahren können, sie haben aber wahrscheinlich wie ich auf die Reifen geachtet», grübelte der Spanier. «Mittlerweile weiß jeder aus den vergangenen Jahren, dass sich nach nur fünf Runden der Reifenverschleiß bemerkbar macht. Es war also sinnvoller, dass sie ihre Pace fahren. Was dazukommt: Ich habe hier schon so viele Rennen gefahren und kenne die Piste und ihre Geheimnisse. Die Erfahrung macht hier eine Menge aus.»