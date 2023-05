Dominique Aegerter (Yamaha) enttäuscht von Platz 5

Beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Barcelona fuhr Rookie Dominique Aegerter im ersten Lauf zum zweiten Mal in Folge in die Top-5, dennoch ist der Yamaha-Pilot enttäuscht. Er hatte sich mehr ausgerechnet.

Dominique Aegerter fährt eine grandiose Rookie-Saison in der Superbike-Kategorie. Der 32-Jährige fuhr in sechs der bisher zehn Rennen in die Top-8, zuletzt in Assen holte er im zweiten Lauf als Vierter sein bisher bestes Finish. Im ersten Lauf in Barcelona lief es mit Startplatz 2 in der Superpole und als Fünfter auf der Ziellinie erneut ausgezeichnet für den Schweizer.



«Ich denke, wir können uns über ein bisher sehr starkes Wochenende freuen. Aber um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, dass ich für das erste Rennen vielleicht etwas mehr erwartet hätte», zeigte der zweifache Supersport-Weltmeister aber eine gedämpfte Freude. «Denn wir hatten am Freitag eine fantastische Pace und am Samstagvormittag haben wir eine superschnelle Rundenzeit hingelegt – nur Bautista war in der Superpole noch etwas schneller. Wir haben also ein starkes Paket geschnürt.»

Dabei darf man nicht vergessen: Aegerter war im zweiten Lauf bester Kundenpilot, vor ihm kamen nur Werkspiloten von Ducati, Yamaha und Kawasaki in die Wertung.

Im Superpole-Race am Sonntagvormittag geht es für Aegerter darum, den Startplatz in der ersten Reihe optimal zu nutzen und gut zu starten – im erste Rennen kam er nur als Siebter aus der ersten Runde.



«Der zweite Startplatz wird am Sonntag auch im Sprintrennen sehr wichtig sein, und es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Kräfteverhältnisse über die 10 Runden verteilen werden», grübelte Aegerter.

Sein bisher bestes Superpole-Race fuhr Aegerter in Assen, wo er von Startplatz 7 Siebter wurde.