Garrett Gerloff (9.) sorgte für das BMW-Highlight

Als BMW-Aushängeschild Scott Redding im ersten Superbike-Lauf in Barcelona in einen Sturz verwickelt war, sprang Bonovo action-Pilot Garrett Gerloff in die Bresche und zeigte mit der M1000RR seine bisher beste Leistung.

Mit seiner unaufgeregten Art hat sich Garrett Gerloff vom deutschen Team Bonovo action bei BMW viele Freunde gemacht. Und nicht nur das, der Texaner gewöhnt sich immer besser an die M1000RR und erreichte in Barcelona in der Superpole und im ersten Superbike-Lauf als jeweils Neunter seine bisher besten Ergebnisse seit seinem Wechsel zum bayerischen Hersteller. Er sorgte außerdem für das BMW-Highlight am Samstag.

Ohne Rennabbruch wäre wahrscheinlich ein noch besseres Resultat möglich gewesen, zumal Gerloff nur 2,6 sec auf den Siebten, Axel Bassani (Ducati) fehlten.



«In der Superpole lief es gemischt für uns, aber ich war noch immer in der Lage, mein bestes Qualifying des Jahres zu fahren. Es war positiv, in den ersten drei Reihen zu landen», erzählte der 27-Jährige. «Ich habe versucht, den Reifen beim ersten Start etwas aufzusparen und wurde von einigen Leuten überholt. Ich habe mir deshalb aber nicht zu viele Sorgen gemacht, denn ich wusste, dass ich das später wieder gutmachen kann – aber dann kam die rote Flagge. Also startete ich von Platz 14 neu. Ich konnte ein paar Überholmanöver machen, aber das Rennen war lang, und es war schwer, den Reifenabbau zu managen. Ich habe mein Bestes gegeben, und es ist mein bestes Ergebnis des Jahres. Wir müssen das Positive sehen. Ich freue mich jetzt schon darauf, es morgen noch einmal zu probieren.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Barcelona, Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter führt das Feld an © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Superpole - Dominique Aegerter, Álvaro Bautista & Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

Das erste Rennen wurde nach einem Sturz von Eric Granado abgebrochen und mit dem Stand bei Abbruch neu gestartet. Bester BMW-Pilot zu diesem Zeitpunkt war Scott Redding vom britischen ROKit-Team, aber er kam nur eine Runde weit.



«Das Rennen heute recht interessant», umschrieb es der Engländer. «In den ersten Runden fühlte ich mich auf dem Motorrad gut. Dann gab es eine rote Flagge. Beim Re-Start fuhr ich vom zwölften Platz los. Ich hatte wieder einen sehr guten Start. Danach bin ich wieder auf den zehnten Platz vorgefahren. Ich fühlte mich in diesem Moment des Rennens gut. Dann fuhr ich hinter Baldassarri in Kurve zehn. Er gab Gas, ich gab Gas, aber ich glaube, er hatte kleine Schwierigkeiten mit der Front und ging wieder vom Gas. Ich traf ihn am Heck, und wir beide stürzten. Es war etwas unglücklich. Ich bin nicht allzu verletzt, ich habe Schmerzen im linken Handgelenk, aber ich hoffe, dass morgen alles in Ordnung ist.»

Mit Loris Baz auf Platz 14 fuhr auch der zweite Bonovo-Pilot im ersten Rennen in die Punkteränge.