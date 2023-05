Philipp Öttl (Ducati) Zwölfter: «Kein Weltuntergang»

Das Superbike-Wochenende in Barcelona ist für Philipp Öttl eine Herausforderung. Warum der Ducati-Pilot mit Platz 12 im ersten Lauf gut leben kann.

Schon am Freitag wurde Philipp Öttl klar, dass sein Rückstand auf die Top-10 nur schwer aufzuholen sein wird. Denn die meisten Teams waren Ende März in Barcelona testen und kamen mit einer fertigen Abstimmung zum Rennwochenende. Das Go Eleven-Team des 26-Jährigen verzichtete aber auf den sinnvollen Test. «Die anderen hatten hier zwar zwei Testtage, wir brauchen aber auch zu lange, bis wir auf einen grünen Zweig kommen», erklärte der Ducati-Pilot. «Im Rennen haben wir den nächsten Fortschritt geschafft, wir hängen aber immer etwas hinterher.»

Als 15. der Superpole hatte der Bayer dann auch eine schwierige Ausgangsposition für den ersten Lauf, durch deine Grid-Strafe von Scott Redding (BMW) wurde es Startplatz 14. Es hätte schlimmer kommen können. «Davor im FP3 hatten wir einen Qualifyer eingebaut, aber der brachte uns keinen Vorteil – das Produktionsdatum war schon etwas älter», verriet Philipp gegenüber SPEEDWEEK.com. «Zum Glück haben wir für die Superpole einen besseren Reifen bekommen. Es lief dann auch etwas besser und es ist erstmals etwas nach vorn gegangen.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Barcelona, Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter führt das Feld an © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Superpole - Dominique Aegerter, Álvaro Bautista & Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

Die meiste Zeit im Rennen hatte es Öttl mit Loris Baz (BMW) und Bradley Ray (Yamaha) zu tun, die er in der Schlussphase hinter sich lassen konnte und Zwölfter wurde. «Mit dem zwölften Platz bin ich nicht mal unzufrieden. Es ist kein Weltuntergang, aber ich will natürlich mehr», stellte Öttl klar. «Mein Start war gut, aber dann bin ich zurückgefallen und hing rundenlang hinter Baz. Ich glaube, mit Petrucci hätte ich mitfahren können, aber zum Schluss ist mir auch der Hinterreifen eingegangen.»