Iker Lecuona (Honda): «Podium nur knapp verpasst»

Für die Honda Raving Corporation war das Superbike-Meeting in Barcelona positiv. Iker Lecuona und Xavier Vierge erreichten ausschließlich einstellige Ergebnisse ein und fuhren auf Augenhöhe mit der Konkurrenz.

Nach dem Barcelona-Test Ende März konnten die Honda-Piloten ihre Performance auf der spanischen Piste gut einschätzen und äußerten sich zuversichtlich für ihr Heimrennen.



Die Hoffnungen waren berechtigt: Iker Lecuona und Xavier Vierge sorgten hinsichtlich der Punkteausbeute für das bisher beste Rennwochenende in der Superbike-WM 2023.

Mit den Plätzen 6, 4 und 9 holte Lecuona 23 Punkte und die etwas besseren Ergebnisse, wobei der vierte Platz im Superpole-Race auch den Bedingungen zuzuschreiben waren – es hatte leicht geregnet, der Asphalt war feucht.



«Als ich die Regentropfen sah, wurde mir klar, dass es an der Zeit war anzugreifen. Ich hatte einen guten Kampf mit verschiedenen Fahrern – mit Locatelli noch in der letzten Runde und verpasste das Podium nur knapp», schilderte der 23-Jährige, der sich damit für das zweite Rennen auf die vierte Startposition verbesserte. «Im zweiten Rennen hatte ich aber ein anderes Gefühl auf dem Bike und schon ab der achten Runde mit den Reifen zu kämpfen. Ich merkte, dass ich es nicht besser machen konnte. Es ist schade, dass wir unser Potenzial nicht besser ausschöpfen konnten. Ich bin ein wenig frustriert darüber, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.»

Tatsächlich schien die CBR1000RR-R in Barcelona auf Augenhöhe mit Kawasaki und Yamaha und vor BMW zu sein!

Bei Teamkollegen Vierge lief es genau andersherum. Der Katalane fuhr sein bestes Rennen als Sechster im zweiten Lauf.



«Ich denke, wir haben nach dem schwierigen Start optimal reagiert, unsere Leistung am Sonntag war besser als am Samstag», hielt der 26-Jährige fest. «Wir haben gute Fortschritte gemacht und uns im Laufe des Wochenendes stark verbessert, sodass wir das zweite Rennen auf einem soliden sechsten Platz beenden konnten. Darüber bin ich sehr glücklich, auch weil wir einige Änderungen am Set-up vorgenommen haben, die mir ein besseres Gefühl vermittelten. Als ich 10 Runden vor Schluss sah, dass der Kampf um das Podium möglich war, habe ich etwas mehr gepusht als nötig, aber ich spürte sofort den Reifenverschleiß. Obwohl mein Herz mir sagte, ich solle es versuchen, behielt ich einen kühlen Kopf und fuhr unter den gegebenen Umständen das schnellstmögliche Tempo. In der letzten Runde nutzte ich meine Chance, um Locatelli zu überholen, und wir sammelten einige gute Punkte.»

Was aber auch klar ist: Barcelona hat die längste Gerade im Kalender und die Schwächen der Honda treten hier weniger in Erscheinung.



«Unser Motorrad hat sehr starke Seiten – es ist eine Rakete und das ist auf Strecken mit langen Geraden von Vorteil – zum Beispiel in Aragon», gab Vierge zu. «Allerdings können wir davon in den Kurven oder auf kurzen Geraden nicht profitieren, also ist unser Fenster im Moment etwas klein. Wir konzentrieren uns darauf, uns in jedem Bereich zu verbessern und wir werden weiterhin 100 Prozent geben, um dorthin zu kommen, wo wir sein wollen.»