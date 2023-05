Crash von Johnny Rea: Toprak graute, er wäre schuld

Im Superpole-Race am Sonntagvormittag hatte Kawasaki-Star Jonathan Rea in Barcelona einen heftigen Abflug mit 320 km/h. Dass er im Duell mit Toprak Razgatlioglu war, hatte damit nichts zu tun.

Nach Platz 3 im ersten Rennen am Samstag hätte Rekordchampion Jonathan Rea im Superpole-Race am Sonntagvormittag einen weiteren Podestplatz einfahren können. Doch eingangs der vorletzten Runde geriet der Nordire beim Anbremsen auf Kurve 1 auf die weiße Linie und flog spektakulär ab.



«Toprak kam mir nahe, ließ aber genügend Platz», hielt Rea in kleiner Journalistenrunde fest. «Dass ich mit 320 km/h auf die weiße Linie kam, genügte um zu stürzen. Das war sehr ärgerlich, weil es großen Einfluss auf mein zweites Hauptrennen hatte.»

Razgatlioglu ging mit dem Vorfall sehr selbstkritisch um und studierte die Videos eingehend. «Als Johnny stürzte, ließ ich sofort etwas die Bremse los, weil man nicht genau sehen konnte, ob die Strecke trocken oder feucht ist», erklärte der Türke. «Ich fragte mich, ob es mein Fehler oder Johnnys Fehler war. Zuerst dachte ich, er wäre gestürzt, weil ich ihn nach außen gedrückt habe. Aber er kam auf die weiße Linie, das war der Grund.»

Da die Top-9 aus dem Superpole-Race die ersten drei Startreihen im zweiten Hauptrennen einnehmen, wurde der gestürzte Rea auf Startplatz 10 zurückgestuft. Von dort zeigte er ein kampfstarkes Rennen, kam aber nur als Fünfter und mit fast 13 Sekunden Rückstand auf Dreifachsieger Alvaro Bautista (Ducati) ins Ziel.

«Ich hatte viel Verkehr, wurde herumgestoßen, sie attackierten mich und ich sie», schilderte Rea. «Zeitweise dachte ich mir, ich könnte bis zu Toprak aufholen (der wurde Zweiter – der Autor). Während der ersten Runden hatte ich den Hinterreifen aber verheizt. Positiv war, dass wir um Podestplätze kämpfen konnten.»

Nach den Rängen 3 und 5 in den beiden Hauptrennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat Rea jetzt 100 Punkte und liegt damit auf dem vierten Gesamtrang. WM-Leader Bautista hält bereits bei 236 Zählern.