Razgatlioglu: «Vorder- und Hinterreifen blockierte»

Drei zweite Plätze sind mehr, als sich Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) vor dem Superbike-WM-Event in Barcelona erhofft hatte. Im zweiten Hauptrennen gab es einen Showdown mit Michael Rinaldi.

Gegen Ducati-Star Alvaro Bautista war einmal mehr kein Kraut gewachsen, der Spanier gewann bei seinem Heimevent auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya alle drei Läufe in überlegener Manier. Nach zwölf Rennen hat der Spanier elf Siege auf dem Konto – nur im Sprintrennen in Indonesien ist er gestürzt.

Die klare Nummer 2 hinter dem Weltmeister ist dessen Vorgänger Toprak Razgatlioglu, der in Montmelo dreimal Zweiter wurde.



Sehenswert war, wie der Türke im zweiten Hauptrennen auf den letzten Metern Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi niederkämpfte. «So wie Michael Druck gemacht hat, hatte ich erwartet, dass sein Hinterreifen früher nachlässt», bemerkte Razgatlioglu. «Als ich in der letzten Runde gesehen habe, dass er deutlich langsamer wird, habe ich noch mal alles gegeben und konnte ihn überholen. Er konnte in den Rechtskurven kaum noch Schräglage fahren. Ich war aber genauso am Limit, in der letzten Runde blockierten mein Vorder- und Hinterreifen ein paar Mal.»

«Ich habe zwar nicht gewonnen, aber dreimal Zweiter zu werden, ist sehr gut für mich. Das sind viele Punkte für die Meisterschaft, wir haben sehr gute Arbeit geleistet.» Toprak ergänzte schmunzelnd: «Das ist besser, als Dritter zu werden. Ich bin auf dieser Strecke nicht wirklich stark, deswegen bin ich so glücklich. Nach Misano kommen wir auf Strecken, die dem Toprak-Style mehr entgegenkommen. Gut an Misano ist, dass ich dort nicht mit dem Hinterreifen haushalten muss und alles geben kann. Vielleicht reicht das ja für einen Sieg, aber Ducati ist dort immer sehr stark.»

Mit 236 Punkten liegt WM-Leader Bautista nur zwölf unter dem Maximum. Razgatlioglu als Zweiter hat bereits 69 Zähler Rückstand, dessen Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli als Dritter schon über 100.