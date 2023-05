Zu weit zurück: Philipp Öttl hofft auf Misano-Test 07.05.2023 - 17:49 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Philipp Öttl hofft auf Fortschritte beim Misano-Test

Wie zuvor in Assen war auch das Superbike-Meeting in Barcelona für Philipp Öttl ein Reinfall. Vor allem der zweite Lauf war für den Go Eleven Ducati-Piloten eine mittlere Katastrophe.