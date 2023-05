Jubel bei Bonovo BMW nach Platz 7 von Garrett Gerloff

Nach bisher tristen Wochenenden in der Superbike-WM 2023 hatte Bonovo action beim Meeting in Barcelona allen Grund zum Feiern. Neuzugang Garrett Gerloff sorgte für die besten BMW-Ergebnisse.

Abgesehen vom ersten Training am Freitag war Garrett Gerloff auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona in jeder Session der beste BMW-Pilot, auch in den Rennen. Der Texaner fuhr im ersten Lauf auf Platz 9 ins Ziel und legte am Sonntag mit den Positionen 7 und 10 nach. Das mag nicht überragend klingen, aus der Perspektive von BMW ist es das aber sehr wohl.



«Ich bin so glücklich über das Superpole-Race», jubelte Gerloff. «Das Motorrad fühlte sich großartig an. Ich war in der vorderen Gruppe dabei und habe mich riesig über mein bisher bestes Ergebnis in diesem Jahr gefreut. Der siebte Platz ist zwar nicht dort, wo ich sein möchte, ich möchte besser sein, aber wir müssen die positiven Dinge mitnehmen. Wir gehen in eine gute Richtung. Das war super!»

Zehnter im zweiten Lauf war ebenso das beste BMW-Resultat – ROKit-Pilot Scott Redding war vor seinem Ausfall nie besser als 13.



«Ich hatte einen grandiosen Start. Ich lag am Anfang auf dem sechsten Platz und war sehr happy darüber. Aber wir sind mit dem härteren Hinterreifen gefahren, und ich hatte einen Schreckmoment, weil ich keinen Grip in Schräglage hatte. In der letzten Kurve der ersten Runde hatte ich fast einen Highsider. Dadurch haben mich zwei Jungs überholt, und dann hatte ich nur noch mit dem Reifen zu kämpfen», berichtete der US-Amerikaner. «Es war schwierig, weiter nach vorn zu kommen. Ich konnte an den Hondas dranbleiben, aber am Ende bin ich etwas enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass wir die Pace hatten, um näher dran zu sein, aber ich habe diesen großen Fehler in der ersten Runde gemacht, und das ist etwas schade.»

Gerloff weiß: Seine Ergebnisse sind Balsam auf die Seele seines Teams.



«Jürgen und das Team wollen in die Top-10, also freue ich mich, dass ich das für sie geschafft habe. Aber wir alle wollen mehr und ich weiß, dass wir mehr erreichen können», ist der BMW-Pilot überzeugt. «Insgesamt denke ich, dass es ein positives Wochenende war. Jetzt bin ich bereit für Misano.»