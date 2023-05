Alex Lowes (Kawasaki) bekommt es nicht besser hin

Alex Lowes in Barcelona

Abgesehen vom Sturz im ersten Rennen lieferte Alex Lowes beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Barcelona eine solide Leistung ab. «Bedeutend besser kann ich nicht fahren», sagte der Kawasaki-Pilot.

Jonathan Rea hat sich damit abgefunden, dass er mit der Kawasaki ZX-10RR gegen Álvaro Bautista und seiner Ducati V4R in der Superbike-WM 2023 keine Chance haben wird. Immerhin konnte der Rekordweltmeister beim Meeting in Barcelona um Podiumsplätze kämpfen.

Bei seinem Teamkollegen Alex Lowes ist die Situation entsprechend. Wie der Rekordweltmeister kämpft auch der Engländer mit seinem Motorrad bei höheren Temperaturen mit der Haltbarkeit der Reifen, hauptsächlich die des Vorderreifens. Dies war auch der Grund für seinen Sturz im ersten Rennen am Samstag.



«Das war ein harter Tag. Wir hatten eine andere Einstellung ausprobiert, und ich habe versucht, mich im Rennen zu halten. Lecuona überholte mich und ich nutzte ihn, um mich vom Kampf hinter ihm abzusetzen», schilderte Lowes die Situation. «Die rechte Seite meines Vorderreifens hatte allerdings bereits Probleme und ich habe in Linkskurven viel riskiert, um Zeit aufzuholen – dabei bin ich dann leider gestürzt.»

Besser lief es für den 32-Jährigen am Sonntag mit Platz 5 im Superpole-Race als Vierter im zweiten Lauf.



«Wir hatten etwas Glück, denn die Asphalttemperatur war im Vergleich zum ersten Rennen fast 20 Grad Celsius niedriger, was für unser Motorrad besser ist. Mein Start ins zweite Rennen war gut, ich fuhr solide und schaffte es bis zum Ende. Ich habe einen guten Job gemacht», bilanzierte der Familienvater. «Viel besser kann ich nicht fahren. Ich hatte einen guten Start, habe keine Fehler gemacht und bin jede Runde am Limit gefahren, sodass ich weiß, dass ich gut fahre.»

Lowes weiter: «Wenn wir Grip haben und die Bedingungen es zulassen, kann ich wirklich schnell sein. Aber wir haben dieses Jahr Probleme mit dem Vorderreifen, und am Freitagnachmittag in Catalunya hatte ich Probleme. Am Samstag haben wir eine ziemlich drastische Änderung vorgenommen, und ich hatte Mühe, die Front des Motorrads zu verstehen. Für Sonntag kehrten wir zu den Einstellungen vom Test zurück, den wir Anfang des Jahres hier gemacht hatten, und versuchten, damit klarzukommen. Als Team müssen wir alle zusammenarbeiten, um die Lücke zu schließen und Schritte nach vorn zu machen.»