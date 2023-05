Pleite für Scott Redding (BMW): Zurück ans Reißbrett

Während Garrett Gerloff aus dem deutschen BMW-Team Bonovo action bei der Superbike-WM in Barcelona mit drei Top-10-Platzierungen für einen kleinen Lichtblick sorgte, ging der ehemalige Vizeweltmeister Scott Redding unter

2012 hat BMW mit Marco Melandri um den WM-Titel gekämpft, anschließend erfolgte der werksseitige Ausstieg. Seit der werksseitigen Rückkehr 2019 hat der deutsche Hersteller vereinzelt Podestplätze geholt, Michael van der Mark hat im verregneten Superpole-Race 2021 in Portimao sogar gewonnen, doch besonders dieses Jahr sieht es düster aus. In der Gesamtwertung liegt Garrett Gerloff als Bester aus dem BMW-Quartett auf dem betrüblichen 13. Rang.

Der Texaner war es auch, der mit drei Top-10-Platzierungen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya für die besten BMW-Ergebnisse sorgte. Für das Bonovo-Team sind das ermunternde Resultate, doch von einem Premium-Hersteller wird mehr erwartet.

Scott Redding, auf Ducati 2020 Zweiter und 2021 Dritter der Weltmeisterschaft, stürzte im ersten Rennen, wurde im Sprint Zwölfter und musste im zweiten Hauptrennen aufgeben: Null Punkte für den Engländer, der lediglich WM-15. ist.

«Ich komme mit dem Bike in Barcelona einfach nicht auf den nötigen Speed», sagte der 12-fache Laufsieger konsterniert. «Ich hatte ziemlich zu kämpfen. Ich dachte, das Superpole-Race würde besser laufen, aber mit dem höheren Tempo der anderen Jungs war es schwieriger für mich. Im zweiten Hauptrennen hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen länger dranbleiben kann, und ich blieb länger in der Gruppe. Aber ich musste dabei so hart pushen, dass ich am Ende den Hinterreifen komplett zerstört habe, sodass er nicht mehr fahrbar war, und auch der Vorderreifen war hinüber. Das liegt daran, dass ich so hart arbeiten muss, um mich in der Gruppe zu halten, und dann überfahre ich das Motorrad. Deshalb bin ich ein bisschen verärgert über die Ergebnisse an diesem Wochenende. Wir wussten, dass es schwer werden würde. Jetzt gehen wir zurück ans Reißbrett und arbeiten für das nächste Rennen.»