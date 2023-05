Domi Aegerter: «Müssen analysieren, was passiert ist»

Dominique Aegerter aus dem Giansanti Racing Team fuhr in Barcelona nach seinem hervorragenden zweiten Platz im Qualifying mit seiner Yamaha in allen drei Superbike-Rennen in die Top-8.

Über eine Runde kann Domi Aegerter aus seiner Yamaha R1 etwas mehr herausholen als über die Renndistanz. Das zeigte er eindrucksvoll mit der ersten Startreihe bei seinem Superbike-Debüt in Australien Ende Februar und ebenso mit dem zweiten Startplatz auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Samstag.

Von P2 aus wurde der Schweizer Fünfter im ersten Hauptrennen und Sechster im Superpole-Race am Sonntagvormittag. Weil dieses Ergebnis den Startplatz für das zweite Hauptrennen festlegt, ging es für Aegerter eine Startreihe nach hinten. Von dort wurde er Achter. Insgesamt holte der zweifache Supersport-Weltmeister in Katalonien 23 Punkte und verbesserte sich damit in der Gesamtwertung vom achten auf den sechsten Platz.

«Der achte Platz ist ein gutes Ergebnis, ich bin nicht unzufrieden», hielt Domi fest. «Das war wieder eine lange und anstrengende Angelegenheit. Ich hatte einen guten Start, aber leider keine gute erste Runde, denn ich fiel auf den elften Platz zurück. Dort wollte ich mich nicht sehen und dort gehören wir auch nicht hin, denn in diesen Positionen ist man in einer Gruppe gefangen und es ist schwierig, seinen eigenen Weg zu gehen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich anfangen konnte zu überholen und aufzuholen – ich glaube, in den letzten zwei oder drei Runden hatten alle mit stark abbauendem Grip am Hinterreifen zu kämpfen.»

«Trotzdem haben wir es wieder als bestes Independent-Team ins Ziel geschafft», freute sich der 32-Jährige aus der Truppe von Mirko Giansanti. «Abgesehen davon müssen wir analysieren, was in dem Rennen passiert ist. Denn nach einem sehr starken Wochenende hätten wir uns für das zweite Rennen etwas mehr erwartet. Wir hatten immer eine gute Pace und das Potenzial, um an der Spitze zu kämpfen.»



Für die besten Yamaha-Ergebnisse sorgte Toprak Razgatlioglu, der hinter Alvaro Bautista (Ducati) dreimal Zweiter wurde.