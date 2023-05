Dafür kam Bonovo action BMW in die Superbike-WM

Garrett Gerloff sorgte in Barcelona für das beste Wochenende von Bonovo action in der Superbike-WM 2023. Das vierte Saisonmeeting brachte die Ergebnisse, wofür das deutsche BMW-Team in die Weltmeisterschaft wechselte.

Erst vier von zwölf Meetings der Superbike-WM 2023 sind absolviert, die Fülle von Enttäuschungen reichen bei Bonovo action jedoch bereits für die volle Saison. Bei den Überseerennen auf Phillip Island und Lombok war die M1000RR nicht konkurrenzfähig und die Ergebnisse derart frustrierend, dass Teameigner Jürgen Röder der Kragen platzte und von BMW öffentlich eine Reaktion einforderte.



Dabei hat der Hesse keine übertriebenen Erwartungen und gab mit dem Erreichen der Top-10 ein eher verhaltenes Ziel vor.

Ereignisse, wie die Verletzung von Loris Baz Indonesien lassen sich im Rennsport dagegen nicht beeinflussen, aber für Bonovo action bedeutete es, dass der Franzose in Assen und Barcelona unter seinen Möglichkeiten blieb. Was der 30-Jährige dennoch leistet, ringt Röder Respekt ab.



«Ganz ehrlich ist dieses Wochenende für mich persönlich besser gelaufen als gedacht», sagte Röder erleichtert. «Angefangen bei Loris, der am Samstag auf Platz 13 landete. Er hatte nach wie vor mit Schmerzen im Fuß zu kämpfen, die Flexibilität ist noch nicht da. Die langen Rennen sind für Loris noch immer sehr schmerzhaft, das sieht man auch daran, wie er humpelt, wenn er vom Motorrad steigt. Ich denke also, diese knapp vier Wochen braucht er noch, um sich so zu regenerieren, dass er wieder massiv angreifen kann.»

Dafür sorgte Neuzugang Garrett Gerloff in Spanien für eine gute Stimmung im Team. Mit den Plätzen 9, 7 und 10 fuhr der Texaner die bisher besten Ergebnisse ein (Platz 10 hatte er auch schon in Australien, Lauf 1 erreicht).



«Von Garrett war ich total begeistert. Das war eine super Performance von seiner Seite. Er hat wirklich gut gekämpft und gut gearbeitet. Er war heute sehr zufrieden mit dem Motorrad und meinte, das ist eine Basis, auf der wir aufbauen und uns weiter nach vorn bewegen können. Zwar in kleinen Schritten, aber sodass wir vielleicht doch unser Ziel, dauerhaft in die Top-10 zu fahren noch schaffen können. Resümierend kann ich sagen, wir bei Bonovo action BMW sind sehr zufrieden mit dem Wochenende. Das war, was ich mir eigentlich erhofft habe, denn Barcelona war in den Jahren zuvor keine Lieblingsstrecke der BMW, daher sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Auch Garrett ist großenteils zufrieden, weil wir eine Basis geschaffen haben, auf der sich in Zukunft aufbauen lässt.»

Röder weiter: «Man sieht, wie dicht das Feld ist, wenn man Álvaro Bautista rausnimmt, liegen zwischen Platz zwei und Garrett nur acht, neun, zehn Sekunden, mehr nicht. Die Leistungsdichte ist immens und es gibt Fahrer wie Bassani und Petrucci, die noch hinter Garrett gelandet sind. Von meiner Seite her: Daumen hoch. Das war ein gelungenes Wochenende. Ich bin mit allem und allen sehr zufrieden.»