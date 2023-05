Comeback von Lucas Mahias: Nutzt er seine Chance?

Die Trennung von Tom Sykes und seinem Kawasaki-Team hat eine Reihe Ereignisse in Gang gesetzt. Teamchef Manuel Puccetti verrät SPEEDWEEK.com, wie es weitergeht.

Am Dienstagmorgen sickerte durch, dass sich Tom Sykes und das Kawasaki-Team von Manuel Puccetti trennen werden, um die Mittagszeit kam die offizielle Bestätigung.



Wenige Stunden später verkündete BMW den Engländer als Ersatzfahrer für den verletzten Michael van der Mark, der nach seinem Oberschenkelbruch in Assen im April voraussichtlich erst nach der Sommerpause wieder Rennen bestreiten wird. Nach Most am letzten Juli-Wochenende ist den ganzen August kein SBK-Event, am 8. bis 10. September beginnt in Magny-Cours in Frankreich das letzte Saisondrittel.

«Tom und wir waren nicht glücklich mit den Resultaten, das war für beide Seiten nicht gut. Also entschieden wir gemeinsam, die Zusammenarbeit zu beenden», sagte Puccetti gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir werden für den Test diese Woche in Misano Lucas Mahias auf unser Motorrad setzen – vorerst nur für den Test. Anschließend entscheiden wir, ob wir danach zusammen weitermachen.»

Der 34-jährige Mahias fuhr von 2019 bis 2022 für Puccetti Racing: Zuerst zwei Jahre Supersport, dann Superbike.



Auf der 600er eroberte der Franzose vier Siege und 14 Podestplätze für Kawasaki, 2020 wurde er Vizeweltmeister. 2017 war er bereits auf Yamaha Weltmeister und im Jahr darauf Vize. Auf dem Superbike konnte Mahias nie richtig Fuß fassen: In 50 Rennen für Puccetti ist ein siebter Platz im Superpole-Race in Donington Park 2021 sein Glanzstück, er schaffte nur drei einstellige Resultate sowie die WM-Ränge 18 und 14.