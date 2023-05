GRT Yamaha: Dank Aegerter und Gardner wieder top

Das Junior-Team GRT war in den vergangenen beiden Jahren das Sorgenkind von Yamaha in der Superbike-WM. Mit den Rookies Dominique Aegerter und Remy Gardner hat sich die Situation 2023 geändert.

Garrett Gerloff war die Nachwuchshoffnung von GRT Yamaha, dem offiziellen Nachwuchsteam der Japaner in der Superbike-WM. Als der Texaner aber in Assen 2021 im ersten Lauf Werkspilot Toprak Razgatlioglu abräumte, fand der 27-Jährige nicht mehr zu seiner anfänglich starken Form zurück. Sein damaliger GRT Yamaha-Teamkollege Kohta Nozane überzeugte in den Jahren 2021 und 2022 überhaupt nicht. Gerloff wechselte für die Superbike-WM 2023 zu Bonovo BMW und Nozane wurde in die Moto2 abgeschoben.

Für 2023 wurde der zweifache Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter zu GRT in die Superbike-WM befördert. Mit dem Moto2-Weltmeister und ehemaligen MotoGP-Piloten hat der Schweizer einen starken Teamkollegen an der Seite. Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli nimmt erfreut zur Kenntnis, wie die beiden Rookies für Aufwind im Junior-Team sorgen.

Zuletzt in Barcelona fuhr Aegerter auf Startplatz und in allen drei Rennen unter die besten acht. Bei Gardner lief es nicht ganz so erfolgreich, allerdings unverschuldet.

«Dominique stand erneut in der ersten Reihe und zeigte in allen drei Rennen großartige Leistungen», lobte der Dosoli. «Das bestätigt, dass sich sein Gefühl für die R1 und die SBK-Kategorie stetig verbessert. Sein Können und seine Erfahrung helfen dabei, den Reifenverschleiß in den Griff zu bekommen, ein Schlüsselfaktor in Barcelona. Glückwunsch an ihn und sein Team.»

«Auf der anderen Seite hatte Remy ein besseres Ergebnis erwartet, aber die Dinge liefen nicht wie geplant und er verließ Catalunya sehr enttäuscht», weiß der Italiener. «In Rennen 1 hatte er Pech, als er von einem anderen Fahrer getroffen wurde und mit einem stark beschädigten Auspuff fahren musste. Und im Superpole-Race musste er mit einem kleinen mechanischen Problem an die Box. Ein Wochenende zum Vergessen, aber Remy ist bereit für einen Neuanfang und wir sind alle von seinem Talent überzeugt.»