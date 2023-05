Remy Gardner (Yamaha): Gerammt, Defekt, Platz 13

Beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Barcelona stand Remy Gardner klar im Schatten seines Teamkollegen Dominique Aegerter. Der Australier hatte am Rennwochenende viel Pech.

Das Yamaha-Junior-Team GRT erlebte in den vergangenen zwei Jahren viele Enttäuschungen, gänzlich anders verläuft dagegen die Superbike-WM 2023 mit Dominique Aegerter und Remy Gardner. Die beiden Rookies sorgten für zahlreiche Glücksmomente, insbesondere der zweifache Supersport-Weltmeister.



Am vergangenen Wochenende in Barcelona stürmte der Schweizer auf Startplatz 2 in die erste Reihe und holte in den Rennen die Plätze 5, 6 und 8. Die Ausbeute des früheren MotoGP-Piloten sieht im Vergleich dazu mit den Positionen 10 und 13 in den Hauptrennen und einem Ausfall im Superpole-Race bescheiden aus.

Dabei hatte Gardner als Siebter der Superpole keine schlechte Ausgangsposition. Aber sowohl im ersten Lauf als auch im Sprintrennen hatte der 25-Jährige Pech. «Wir hatten ein gutes Qualifying, aber das erste Rennen war schwierig», knurrte der Australier. «In den ersten Runden wurde ich von jemandem gerammt – mit einem verbogenen Auspuff war es danach nicht so einfach. In der Schlussphase des Rennens hatten wir auch ein wenig mit den Reifen zu kämpfen. Leider musste ich im Superpole-Race wegen eines technischen Problems aufgeben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Lowes, Locatelli © Gold & Goose Lecuona und Locatelli © Gold & Goose Aegerter, Bassani, Rea © Gold & Goose Rinaldi vor Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu, Rinaldi, Rea © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Razgatlioglu und Lowes © Gold & Goose Aegerter und Petrucci © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Durch den Ausfall in der vorletzten Runde verschlechterte sich Gardner für den zweiten Lauf am Sonntagnachmittag auf Startplatz 11. «Um ehrlich zu sein, war das ein hartes Wochenende. Wir hatten Mühe, eine konkurrenzfähige Pace zu finden», gab Gardner zu. «Immerhin konnten wir uns im Qualifying steigern, was für das Hauptrennen hilfreich war. Wie auch immer, wir werden nächste Woche einen Test haben und hoffen, dass wir im Trockenen fahren können, um einige gute Daten zu sammeln und unsere Leistung zu verbessern. Bleiben wir positiv und konzentrieren wir uns auf das, was als Nächstes ansteht.»

In der Gesamtwertung belegt Gardner mit 46 Punkten den zwölften Rang. Aegerter hat bereits 73 Punkte eingefahren und ist WM-Sechster.