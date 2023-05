SBK-Debüt von Tarran Mackenzie (MIE Honda) in Misano

Die Supersport-WM mit MIE Honda sollte Tarran Mackenzie mittelfristig den Weg in die Superbike-Kategorie ebnen. Nun kommt der Schotte früher als erhofft in den Genuss, die CBR1000RR-R zu fahren.

Das Rennwochenende in Barcelona war für das Team MIE Honda ein weiteres unerfreuliches Meeting. Der Brasilianer Eric Granado stürzte im ersten Lauf und musste die Rennen am Sonntag wegen einer Gehirnerschütterung auslassen. Teamkollege Hafizh Syahrin kollidierte im zweiten Lauf in Runde 1 mit Tom Sykes und wurde zur Untersuchung ins örtliche Krankenhaus transportiert. Auch der Malaysier holte in keinem Rennen WM-Punkte.

Schlimmer wiegt, dass sich beide Piloten einige Tage schonen müssen. Denn am Donnerstag und Freitag dieser Woche findet in Misano ein großer Test statt, der auch für die Vorbereitung auf das Rennwochenende Anfang Juni genutzt werden wird.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Lowes, Locatelli © Gold & Goose Lecuona und Locatelli © Gold & Goose Aegerter, Bassani, Rea © Gold & Goose Rinaldi vor Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu, Rinaldi, Rea © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Razgatlioglu und Lowes © Gold & Goose Aegerter und Petrucci © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Aber MIE Honda hat ja auch noch seine Supersport-Abteilung und mit Tarran Mackenzie den Champion der britischen Superbike Serie von 2021 im Team. Für den 27-Jährigen ist die mittlere Kategorie ohnehin nur ein Zwischenschritt, um sich für die Superbike-WM zu empfehlen – was sich angesichts der noch nicht konkurrenzfähigen CBR600RR allerdings als schwierig gestaltet.

Insgeheim hoffte Tarran, dass er die HRC-Manager mit seinen Leistungen in der Supersport-WM derart beeindruckt, dass sie ihn für 2024 ins Superbike-Werksteam befördern – die Verträge von Iker Lecuona und Xavi Vierge laufen Ende 2023 aus. Beim Misano-Test wird Mackenzie mit den Werkspiloten die Strecke teilen.