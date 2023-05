Ducati: Keine neuen Teile für Bautista – warum auch?

Es mag beruhigen, dass Ducati-Star Álvaro Bautista seine überragende Zeit am ersten Testtag in Misano mit einem Qualifyer fuhr. Der Superbike-Weltmeister war aber auch mit normalen Rennreifen sehr schnell.

Die letzten sieben Rennen der Superbike-WM 2023 hat Álvaro Bautista in Serie gewonnen, insgesamt hat der Spanier elf von zwölf Siegen eingefahren. Es ist absehbar, dass der 38-Jährige in diesem Jahr diesbezüglich einen Rekord aufstellen wird.

So wie der Ducati-Pilot die bisher vier Saisonmeetings dominierte, so überragend war er auch am ersten Testtag in Misano. Bautista fuhr von Beginn an die schnellsten Rundenzeiten und steigerte sich bis zum Mittag auf eine 1:33,035 min – gut 0,3 sec schneller als sein eigener Pole-Rekord aus dem vergangenen Jahr.



«So schnell war ich noch nie hier. Pirelli hatte mich gebeten, den SCQ-Reifen auszuprobieren. Er ermöglicht mehr als nur eine schnelle Runde, die beste Zeit fuhr ich in der vierten Runde», staunte Bautista. «Aber auch mit Rennreifen konnte ich 1:33 min fahren, was mich mehr freut, als die absolut schnellste Runde. Mit dem Gefühl auf dem Bike bin ich glücklich. Misano ist völlig anders als zuletzt in Barcelona. In Spanien gab es kaum Grip, hier ist es fast zu viel – ein sehr großer Unterschied, an den wir uns anpassen müssen. Wir haben ein paar Ideen ausprobiert und waren den ganzen Tag schnell und konstant.»

Am Nachmittag unterbrach Regen den Testbetrieb, zuvor waren die Bedingungen ideal.



«Wir hatten Glück mit dem Wetter. Die Vorhersage war nicht gut, aber vor allem am Nachmittag war es schön, sodass wir gut arbeiten konnten. Wir haben keine neuen Teile für den Test und konnten uns somit auf das Rennwochenende vorbereiten», erklärte der Spanier sein Arbeitsprogramm für den Misano-Test. «Wir wollten am Nachmittag noch etwas am Set-up ausprobieren, keine große Sache, aber dann fing es an zu regnen. Ich hoffe, dass wir das am Freitag nachholen können, um zu überprüfen, ob uns das einen Vorteil bringt oder nicht. Ansonsten steht bei uns nicht mehr auf der Liste.»