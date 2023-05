Sykes zurück bei BMW: Für beide Seiten eine Chance

Es sieht vertraut aus, Tom Sykes im Team ROKit BMW in einer weiß-blauen Lederkombi zu sehen. Für den Engländer und den bayerischen Hersteller ist das kurze Intermezzo gleichermaßen von Vorteil.

Zwischen 2019 und 2021 fuhr Tom Sykes für das BMW-Team von Shaun Muir, dann musste der Superbike-Weltmeister von 2013 (mit Kawasaki) seinem Landsmann Scott Redding Platz machen. Sykes wechselte daraufhin zu Ducati in die BSB, weil es in der Weltmeisterschaft keine erfolgversprechende Optionen gab.

Nach nur einem Jahr kehrte der Engländer mit Puccetti Kawasaki zurück auf die Weltbühne, aber die ersten vier Meetings vergingen mit vielen Defekten und nur einem WM-Punkt. Am Dienstag verkündete Kawasaki die Trennung von Sykes; nur wenige Stunden später BMW die temporäre Zusammenarbeit mit dem 37-Jährigen, als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark. Schon beim Misano-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche ist der 34-fache Laufsieger für BMW im Einsatz.

«Für uns war es eine leichte Entscheidung», sagte Teamchef Shaun Muir zur Verpflichtung von Sykes. «Es ist sehr schwierig, jemanden in der Superbike-WM auf diesem Niveau zu ersetzen. Ivo Lopes hat in Barcelona gute Arbeit geleistet, aber es war klar, dass Michael für zwei bis drei weitere Meetings nicht bereit sein wird. Für uns ist es gut, Tom zurückzuhaben und ihn als Bezugspunkt zu haben. Es ist in zweierlei Hinsicht eine gute Gelegenheit für Tom. Zum einen, dass er sich wieder auf die Bühne begibt. Wir können mit Tom keine langfristige Verbindung eingehen. Aber es ist eine große Chance für ihn zu beweisen, auf welchem Niveau er noch immer noch ist – und ich konnte bereits nach einer Stunde auf der Strecke erkennen, dass der alte Tom noch da ist.»

Natürlich kann auch Sykes dem Team etwas geben, nämlich seinen Eindruck von der Veränderungen der M1000RR seit seinem unschönen Abgang nach der Saison 2021.

«Er verfügt über enorm viel Erfahrung und ist bereits mit Motorrädern verschiedener Hersteller gefahren. Wir wollen ihn nicht mit neuem Material vollfrachten», weiß Muir. «Aber wir möchten sagen: Das ist das Motorrad im Jahr 2023. Bitte sag uns deine Meinung, wo wir stehen und gib uns dein Feedback. Und bist du der Meinung, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben oder haben wir noch immer die gleichen Probleme wie 2021?»