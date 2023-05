Misano-Test, Tag 1 (13 Uhr): Bautista außerirdisch

Zwei Tage steht der Misano World Circuit ganz im Zeichen der Superbike-WM. Am ersten von zwei Testtagen dominiert zur Mittagszeit wenig überraschend Ducati-Star Álvaro Bautista. Philipp Öttl Siebter.

Fast das gesamte Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2023 ist beim zweitägigen Misano-Test anwesend, nur das Kawasaki-Werksteam sagte kurzfristig ab und entsandte lediglich Testfahrer Florian Marino. Wegen Verletzungen der Stammfahrer kommt bei Petronas Honda Supersport-Pilot Tarran Mackenzie zum Einsatz. Tom Sykes dockte als Ersatz für Michael van der Mark bei ROKit BMW an, das Kawasaki-Team Puccetti ersetzt den Engländer wiederum durch Lucas Mahias. Das einzige Supersport-Motorrad pilotiert WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati).

Um 9 Uhr schaltete die Ampel an der Ausfahrt der Boxengasse auf grün, aber nur wenige Piloten wagten sich am ersten Testtag in Misano gleich zu Beginn auf die Piste. Denn am Mittwoch hatte es intensiv geregnet und am Donnerstagmorgen war der Asphalt zwar überwiegend trocken, aber es war kühl, windig und bewölkt. Dass die Bedingungen nicht ideal waren, ließ sich an den Rundenzeiten um 1:36 min ablesen – der Rundenrekord ist 3 sec schneller.

Nach über einer Stunde markierte Ducati-Star Álvaro Bautista in 1:34,748 min die erste ernst zu nehmende Rundenzeit. Der Weltmeister hatte im vergangenen Jahr in 1:33,328 min den Pole-Rekord aufgestellt. Um 11 Uhr war der Spanier in 1:34,290 min nur noch 0,5 sec hinter dem Rundenrekord von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Superpole-Race 2022 in 1:33,722 min.

Mit den immer besser werdenden Bedingungen kamen immer mehr Fahrer auf die Strecke und die Rundenzeiten wurden schneller. Um 13 Uhr führte Bautista mit einer 1:33,035 min und blieb damit bereits unter dem Rekord. Zweiter war Toprak Razgatlioglu mit 0,666 sec (!) Rückstand, Dritte Michael Rinaldi (Ducati) fast 0,9 sec.

Als schnellster BMW-Pilot folgt Garrett Gerloff auf der vierten Position (+ 1,591 sec). Honda-Ass Iker Lecuona belegt mit 2,3 sec Rückstand Platz 12.

Nach den mageren Wochenenden in Assen und Barcelona arbeitet Philipp Öttl mit seinem Ducati-Team Go Eleven an einem besseren Set-up. Der Deutsche liegt 1,8 sec zurück und ist Achter. Dominique Aegerter (Yamaha) ist mit 2,4 sec Rückstand 13.

Wie immer bei Tests gilt: Die Zeiten haben nur bedingt Aussagekraft, weil die Testprogramme sehr unterschiedlich sind und nicht bekannt ist, mit welchem Hinterreifen die Fahrer ihre schnellste Runde drehten.