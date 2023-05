Misano, Tag 1: Bautista überragend, Sykes überrascht 11.05.2023 - 18:04 Von Kay Hettich

© WorldSBK Alvaro Bautista zerschmetterte den Rundenrekord © WorldSBK Tom Sykes ist zurück bei BMW

Gleich um 0,7 sec fuhr Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) am ersten Testtag in Misano schneller als der Rundenrekord. Tom Sykes gewöhnte sich schnell an die BMW.