Domi Aegerter versuchte alles – es blieb nur die OP

Wie viele Rennfahrer litt auch Dominique Aegerter (GRT Yamaha) an Armpump. Mit dem Umstieg auf das leistungsstarke Superbike traten Unterarmschmerzen auf, weshalb sich der Schweizer nun operieren ließ.

Werden die Muskeln in den Unterarmen zu stark beansprucht, entsteht ein Druck, der, wenn er zu hoch wird, zu Armpump führen kann. Bei diesem Druck staut sich das venöse Blut im Muskel und es kann weniger arterielles Blut in den Muskel gelangen. Durch eine Faszienspaltung wird den Muskeln mehr Platz gegeben. Die Faszien sind die Hülle der überbeanspruchten Muskeln.

Dominique Aegerter ließ sich nach dem SBK-Event in Barcelona in der Nova Klinik in San Marino am rechten Unterarm operieren. «Seit ich Superbike fahre, hatte ich immer wieder Schmerzen», erzählte der Schweizer. «Armpump ist ja bekannt, schon viele Fahrer haben sich operieren lassen. Ich hatte das vorab mit verschiedenen Ärzten und Therapeuten abgeklärt und auch versucht, anders zu trainieren. Wir haben auch meine Lederkombi und die Sitzposition auf dem Motorrad geändert, aber das hat alles nichts gebracht. Die letzte Möglichkeit war die Operation.»



«Bis zum Misano-Wochenende sollte ich wieder topfit sein», ergänzte der zweifache Supersport-Weltmeister. Die Rennen in Italien sind am ersten Juni-Wochenende. Aegerter liegt derzeit auf dem sechsten Gesamtrang.