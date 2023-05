Jonathan Rea: Jede Saison mindestens ein SBK-Sieg

Nur wenige Superbike-Piloten konnten in ihrer Rookie-Saison Siege einfahren – Jonathan Rea hat das geschafft. Der Rekordweltmeister und Kawasaki-Star könnte in Misano einen weiteren Meilenstein erreichen.

Seinen ersten Auftritt in der Superbike-WM hatte Jonathan Rea beim Saisonfinale 2008 in Portimão. Damals übernahm der Nordire die CBR1000R von Kenan Sofuoglu, der im Gegenzug das Supersport-Motorrad seines Teamkollegen übernahm. Rea beeindruckte seinerzeit als Vierter im ersten Lauf, der Türke holte den Sieg.

Seit 2009 ist Rea Stammfahrer in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Bis 2014 fuhr er Honda, seit 2015 Kawasaki. Schon im ersten Jahr feierte der damals 21-Jährige im zweiten Lauf in Misano seinen Debüt-Sieg, seinen letzten Sieg im ersten Rennen auf Phillip Island 2022. Insgesamt zieren 118 Siege und sechs Weltmeisterschaften seine Weste.

Beeindruckend: Rea ist nicht nur einer der wenigen Piloten, die als Rookie einen Superbike-Sieg einfahren konnte, sondern auch in jedem Jahr weitere Siege!

Zwischen seinem ersten und bisher letzten Sieg liegen 13 Jahre, 4 Monate und 29 Tage. Außer ihm können nur Noriyuki Haga (12 Jahre, 11 Monate) und Troy Corser (10 Jahre, 7 Monate) eine zweistellige Jahreszahl vorweisen. Legenden wie Troy Bayliss und Carl Fogarty kommen nur auf acht und sieben Jahre.

In der Superbike-WM 2023 konnte Rea noch kein Rennen gewinnen. Wenn in einer Woche in Misano das fünfte Saisonmeeting stattfindet, ist der Rekordweltmeister mit acht Siegen der erfolgreichste Pilot. Das Layout der italienischen Piste mit seiner vergleichsweisen kurzen Geraden könnte den ersten Saisonsieg des Kawasaki-Piloten ermöglichen.